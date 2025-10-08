Notícias semelhantes

O Ônibus de Natal está em sua primeira edição, parando nos municípios do território de Sénart, na rede Île-de-France Mobilités, para coletar brinquedos a bordo e depois fazer uma doação em benefício de crianças de famílias modestas.

Esta coleta de solidariedade acontecerá em 6 de dezembro de 2025, entre 10h00 e 14h00 na rue Pasteur em Vert-Saint-Denis, e das 14h30 às 17h30 na Place Simone Veil em Moissy-Cramayel.

Os brinquedos coletados devem ser novos ou em excelente estado, adequados para crianças de 0 a 16 anos. Por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.

Após a coleta, os brinquedos serão entregues aos Restos du Cœur.

Estamos contando com você!