Notícias semelhantes

A cada ano, com a aproximação das festas, o território Cœur d'Essonne da rede de ônibus Île-de-France Mobilités está em turnê novamente para uma nova coleção de brinquedos a bordo do agora famoso Christmas Bus.
Para esta 8ª edição, magia e solidariedade estão novamente convidadas às estradas do território!
Um ônibus lindamente decorado fará parada em vários municípios para arrecadar doações de brinquedos para crianças de famílias modestas.
Essa bela iniciativa, realizada em parceria com associações locais e parceiros de solidariedade, convida todos a contribuir para um Natal cheio de sorrisos e compartilhamento.
🧸 Apenas brinquedos em bom estado e funcionais serão recolhidos.
Por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.
👉 Faça um gesto simples que faça toda a diferença!
Venha entregar seus brinquedos quando o ônibus de Natal de 2025 passar pela sua cidade.
Veja abaixo as datas, locais e horários de sua turnê:
- Breuillet
Sábado, 15 de novembro, das 9h30 às 12h30 - Estacionamento do Mercado Carrefour
- Sainte-Geneviève-des-Bois
Sábado, 22 de novembro, das 14h às 18h - Estacionamento Carrefour
Sexta-feira, 5 de dezembro, das 18h às 22h – mercado de Natal
- O Norville
Quarta-feira, 26 de novembro, das 10h às 13h – estacionamento de Bassin Nautique
- Morsang-sur-Orge
Sábado, 6 de dezembro, das 9h às 18h – Estacionamento Intermarché
- Brétigny-sur-Orge:
Quarta-feira, 10 de dezembro, das 14h às 18h – Praça do Mercado
Sábado, 13 de dezembro, das 14h às 18h – estacionamento de Auchan C.cial Maison Neuve
- Saint-Michel-sur-Orge:
Quarta-feira, 17 de dezembro, das 10h às 17h – Place de la Mairie
Após a coleta, os brinquedos serão doados às seguintes associações:
Cruz Vermelha Francesa, Secours Populaire, La Clairière, Espoir Aide et Action, Escale, Acafi, Les Mères Veilleuses, Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul