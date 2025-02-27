Notícias semelhantes

Descubra o ônibus noturno N153 entre a Gare de Saint-Germain-en-Laye e a Gare de Paris Saint-Lazare

A partir de 1º de março de 2025, o ônibus noturno N153 entrará nas linhas do território Saint Germain Boucles de Seine. Nós apresentamos para você!

Você é uma coruja noturna que gosta de sair para o coração da capital ou para o território de Saint Germain Boucles de Seine e fica de olho no relógio para não perder o último trem de volta para casa?

Não se estresse mais e aproveite até as primeiras horas da manhã, o ônibus noturno N153 te acompanha!

Diagrama de linhas - ônibus noturno N153

O ônibus noturno N153 é:

  • Uma ligação entre a Gare de Saint-Germain-en-Laye e a Gare de Paris Saint-Lazare
  • 1 partida por hora das 0:30 às 6:30
  • 7 dias por semana durante todo o ano

A alternativa ideal à noite, quando os trens não estão circulando.

Encontre aqui todas as informações sobre a linha N153

Baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités

Para calcular sua rota, pesquise os horários de partida do seu ônibus, consulte informações de trânsito e baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités !

Lembre-se de assinar sua linha para receber informações de tráfego em tempo real.

Você também pode encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região em nossa conta X (antiga Twitter): @StGermain_IDFM.

