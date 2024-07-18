Algumas linhas no território do Sudoeste de Essonne serão interrompidas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024.
Você encontrará abaixo a lista de linhas afetadas:
- Linha 1: veja os detalhes das interrupções
- Linha 2: veja os detalhes das interrupções
- Linha 3: veja os detalhes das interrupções
- Linha 5: veja os detalhes das interrupções
- Linha 6: veja os detalhes das interrupções
- Linha 330: veja os detalhes das interrupções
- Linha 331: veja os detalhes das interrupções
- Linha 332: veja os detalhes das interrupções
- Linha 91-07: veja os detalhes das interrupções
- Linha 913.10: veja os detalhes das interrupções
- Linha 913.08: veja os detalhes das interrupções
- Linha 913.17C: veja os detalhes das interrupções
- Linha 913.50: veja os detalhes das interrupções