Notícias semelhantes

Para embarcar no ônibus, lembre-se de levar um bilhete válido e não se esqueça de validá-lo na entrada do ônibus. A falha na validação pode expor você a uma multa, mesmo que você tenha uma multa válida.

Todos os passes são aceitos (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) e há um para cada etapa da vida.

Para viajantes ocasionais, existem outras soluções:

Bilhete de embarque do motorista,

Navigo Easy,

Liberdade +,

Bilhete SMS (envie ENVOL para 93100).

Encontre todos os detalhes da linha tarifária da Île-de-France Mobilités aqui.