Notícias semelhantes

Todos os dias, vocês são mais de 70.000 viajantes a bordo dos ônibus do seu território de Terres d'Envol.
Você conhece dezenas de outros viajantes que, assim como você, querem viajar com toda civilidade e serenidade. Para que isso seja possível, é importante que todos adotem os comportamentos corretos.
Vamos fazer alguns compromissos juntos para jornadas mais agradáveis em 2024
Cumprimente o motorista quando embarcar
Cortesia, substantivo feminino, comportamento que nos honra na sociedade; Essencial para morar juntos. Cumprimentei o motorista ao entrar.
Para o conforto de todos, diminua o volume dos dispositivos
Música, substantivo feminino, obras artísticas com potencial irritante quando ouvidas em alto volume. Para conforto de todos, abaixo o volume.
Não espere até o último momento para relatar sua parada
Errar, verbo transitivo, a ação de errar a parada após um toque tardio no botão de parada. Não espero até o último momento para sinalizar minha parada.
Não deixe seu lixo no ônibus
Resíduo, substantivo plural masculino, restos de comida encontrando seu lugar exclusivo nas lixeiras. Eu não deixo meu lixo no ônibus.
Deixe seu lugar livre se alguém precisar mais
Civilidades, substantivos plurais femininos, conjunto de usos que permitem a convivência harmoniosa no transporte. Deixo meu lugar livre se alguém precisar mais.
Para conferir sua agenda, acesse:
- O aplicativo e o site da Île-de-France Mobilités > os cronogramas
- O fio X do seu território @Envol_IDFM
E não se esqueça, para uma jornada sem estresse, viajar como regra!
Para embarcar no ônibus, lembre-se de levar um bilhete válido e não se esqueça de validá-lo na entrada do ônibus. A falha na validação pode expor você a uma multa, mesmo que você tenha uma multa válida.
Todos os passes são aceitos (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) e há um para cada etapa da vida.
Para viajantes ocasionais, existem outras soluções:
- Bilhete de embarque do motorista,
- Navigo Easy,
- Liberdade +,
- Bilhete SMS (envie ENVOL para 93100).
Encontre todos os detalhes da linha tarifária da Île-de-France Mobilités aqui.