Notícias semelhantes

Bom saber!

Os códigos QR também permitem que você relate um problema ou dê sua opinião sobre o funcionamento das linhas (recepção, informações, pontualidade, limpeza, vandalismo,...).

Os relatórios são automaticamente localizados e enviados para as equipes relevantes.

Cada relatório é objeto de um pedido de intervenção rápida com as equipes para lidar com o assunto até que ele seja resolvido.