Notícias semelhantes

Sobre o que é?
Desde 1º de dezembro de 2022, o território de Argenteuil Boucles de Seine tem visto a implantação gradual de uma nova solução de informação para passageiros. Os códigos QR instalados nos pontos de parada agora permitem que você consulte fácil e rapidamente os horários de passagem da fila, bem como o tempo de espera na sua parada.
Como funciona?
- Escaneie o código QR em tempo real na sua parada
- Selecione "Ver Próximas Passas"
- Veja as próximas 2 cruzamentos de linhas em tempo real.
Onde eles estão?
Códigos QR em tempo real estão localizados nos pontos de parada das suas linhas de ônibus, conforme mostrado abaixo.
Bom saber!
Os códigos QR também permitem que você relate um problema ou dê sua opinião sobre o funcionamento das linhas (recepção, informações, pontualidade, limpeza, vandalismo,...).
Os relatórios são automaticamente localizados e enviados para as equipes relevantes.
Cada relatório é objeto de um pedido de intervenção rápida com as equipes para lidar com o assunto até que ele seja resolvido.