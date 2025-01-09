Um novo número de telefone

Em um esforço para simplificar a jornada do usuário, a Île-de-France Mobilités está criando um projeto de número único de telefone. Esse número está sendo implementado gradualmente, por território.

Eventualmente, os passageiros poderão contatar um único número em toda a região da Île-de-France para fazer uma pergunta sobre transporte público.

Esse serviço já está implantado na área residencial de Evry Centre Essonne. Você tem alguma dúvida ou informação sobre seus ônibus? Você pode nos contatar pelo 0 800 10 20 20.

O formulário de contato

Você também pode nos contatar pelo formulário de contato: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/nous-ecrire

Baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités

Para calcular sua rota, pesquise os horários de partida do seu ônibus, consulte informações de trânsito e baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités !

Lembre-se de assinar sua linha para receber informações de tráfego em tempo real.