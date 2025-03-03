Por que as linhas 2, 21, 22 e 23 estão sendo atualizadas?

Até agora, as linhas 2, 22 e 23 tinham rotas diferentes dependendo do horário do dia, com paradas atendidas apenas em uma direção ou não atendidas aos sábados. Eles também operavam meio período nos dias úteis. A Île-de-France Mobilités optou por simplificar e fortalecer a oferta de serviços para o parque empresarial de Courtaboeuf.

A reestruturação implementada em 22 de abril de 2025 possibilita melhorar a legibilidade e racionalizar o serviço de ônibus: de 4 para 3 linhas novas e mais claras para facilitar a viagem dos viajantes e incentivar os usuários a pegarem o ônibus. Essas linhas foram redesenhadas para permitir o acesso a todas as áreas de Courtaboeuf a partir da estação Massy-Palaiseau.

Essa evolução também é uma oportunidade para integrar a nova numeração regional das três novas linhas com o prefixo "46" enquanto se aguarda uma mudança na numeração das outras linhas do território que está por vir.

Essa reestruturação traz:

Melhor legibilidade do serviço: as duas linhas principais agora têm uma rota idêntica para as viagens de ida e volta, e as paradas serão atendidas em ambas as direções (em direção a Massy e para Les Ulis). A linha 4622 opera em um sentido circular via Courtabœuf a partir de Massy-Palaiseau. Novos bairros de Les Ulis estão ligados à área de Courtaboeuf, como as Cévennes.

as duas linhas principais agora têm uma rota idêntica para as viagens de ida e volta, e as paradas serão atendidas em ambas as direções (em direção a Massy e para Les Ulis). A linha 4622 opera em um sentido circular via Courtabœuf a partir de Massy-Palaiseau. Novos bairros de Les Ulis estão ligados à área de Courtaboeuf, como as Cévennes. Serviço contínuo durante todo o dia: Essas três linhas funcionam o dia todo. Aos sábados, os setores Canadá / Báltico (linha 4602) e Paraná (4621) também contam com serviço de ônibus. Isso proporciona acesso a certas instalações do setor terciário e, em particular, a serviços (hotéis).

Essas três linhas funcionam o dia todo. Aos sábados, os setores Canadá / Báltico (linha 4602) e Paraná (4621) também contam com serviço de ônibus. Isso proporciona acesso a certas instalações do setor terciário e, em particular, a serviços (hotéis). Uma faixa mais ampla de horários: O alcance operacional é ampliado à noite. Na linha 4602, o serviço sempre começa às 4h30 nos dias úteis, mas termina por volta da 1h30, de segunda a domingo. O horário permite conectar com o último RER B vindo de Paris (em direção a Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). A extensão da amplitude da linha 4621 também oferece um serviço adicional para o setor Paraná.

Partindo de Massy-Palaiseau, essas três novas linhas atendem a parada "Château d'Eau".