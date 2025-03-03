Em Courtabœuf, o ônibus é só mais.
Por que as linhas 2, 21, 22 e 23 estão sendo atualizadas?
Até agora, as linhas 2, 22 e 23 tinham rotas diferentes dependendo do horário do dia, com paradas atendidas apenas em uma direção ou não atendidas aos sábados. Eles também operavam meio período nos dias úteis. A Île-de-France Mobilités optou por simplificar e fortalecer a oferta de serviços para o parque empresarial de Courtaboeuf.
A reestruturação implementada em 22 de abril de 2025 possibilita melhorar a legibilidade e racionalizar o serviço de ônibus: de 4 para 3 linhas novas e mais claras para facilitar a viagem dos viajantes e incentivar os usuários a pegarem o ônibus. Essas linhas foram redesenhadas para permitir o acesso a todas as áreas de Courtaboeuf a partir da estação Massy-Palaiseau.
Essa evolução também é uma oportunidade para integrar a nova numeração regional das três novas linhas com o prefixo "46" enquanto se aguarda uma mudança na numeração das outras linhas do território que está por vir.
Essa reestruturação traz:
- Melhor legibilidade do serviço: as duas linhas principais agora têm uma rota idêntica para as viagens de ida e volta, e as paradas serão atendidas em ambas as direções (em direção a Massy e para Les Ulis). A linha 4622 opera em um sentido circular via Courtabœuf a partir de Massy-Palaiseau. Novos bairros de Les Ulis estão ligados à área de Courtaboeuf, como as Cévennes.
- Serviço contínuo durante todo o dia: Essas três linhas funcionam o dia todo. Aos sábados, os setores Canadá / Báltico (linha 4602) e Paraná (4621) também contam com serviço de ônibus. Isso proporciona acesso a certas instalações do setor terciário e, em particular, a serviços (hotéis).
- Uma faixa mais ampla de horários: O alcance operacional é ampliado à noite. Na linha 4602, o serviço sempre começa às 4h30 nos dias úteis, mas termina por volta da 1h30, de segunda a domingo. O horário permite conectar com o último RER B vindo de Paris (em direção a Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). A extensão da amplitude da linha 4621 também oferece um serviço adicional para o setor Paraná.
Partindo de Massy-Palaiseau, essas três novas linhas atendem a parada "Château d'Eau".
Linha 4602
Sua linha 4602 conecta o centro comercial Ulis 2 à estação Massy-Palaiseau.
Ela atende os setores Canadá e Báltico do parque empresarial Courtaboeuf.
Em Les Ulis, atende os distritos de Béarn, Saintonge, Périgord, Anjou Île de France, Bourogne e Alsácia.
Para simplificar, o itinerário é idêntico o dia todo nas viagens de ida e volta.
» Operação : de segunda a domingo
» Amplitude : 4h30 a 1h30
» Frequência semanal : 6 minutos durante o horário de pico e 15 minutos durante o horário de pico
» Frequência de sábado : 15 minutos
» Frequência de domingo : 30 minutos
Linha 4621
Sua linha 4621 conecta o centro comercial Ulis 2 à estação Massy-Palaiseau.
Ela atende ao setor Paraná do parque empresarial Courtaboeuf.
Em Les Ulis, atende os distritos de Cévennes, Ventoux, Borgonha, Franche-Comté, Alsácia.
Para simplificar, o itinerário é idêntico o dia todo nas viagens de ida e volta.
» Operação : de segunda a sábado
» Amplitude : 6:00 da manhã às 23:00
» Frequência semanal : 10 minutos durante o horário de pico e 30 minutos durante o horário de pico
» Frequência de sábado : 30 minutos
Linha 4622
Sua linha 4622 conecta a estação Massy-Palaiseau à área norte de Courtabœuf.
Atende os setores do Báltico, Noruega e Cidade de Quebec.
Opera em um circuito, partindo de Massy-Palaiseau.
» Operação : de segunda a sexta-feira
» Amplitude : 6:00 às 21:30
» Frequência semanal : 12 minutos durante o horário de pico e 30 minutos fora do horário de pico
A renumeração das linhas no território de Paris Saclay
Por que o número de linhas muda?
A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1900 linhas, com sistemas de numeração que coexistem, mas que não são iguais.
Atualmente, existem nomes muito diferentes (12, 114, DM10A, etc.), o que complica a compreensão da rede.
Como se orientar para lidar com as novas questões?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico, de acordo com o local onde a linha opera.
A renumeração das linhas no território de Paris Saclay
No território de Paris Saclay, todas as linhas regulares de ônibus agora começarão com " 46 " Ex: a linha 2 passa a ser a linha 4602.
Os números das linhas expressas começam com o número do departamento deles. Ex: a linha Express 91-05 passa a ser 9105.
O que esse novo número trará para os clientes que viajam?
Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus mais facilmente ao pesquisar no aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, pois será a única em Île-de-France a ter esse número.
Quando as linhas mudam de número?
Com exceção das linhas 4602, 4621 e 4622, que serão integradas à numeração regional a partir de 22 de abril, todas as linhas na região de Paris Saclay mudarão de número no outono de 2025.