Notícias semelhantes

Como eu participo?

É muito simples, envie-nos antes de 9 de fevereiro de 2024 em uma mensagem privada no X (ex-Twitter) @Envol_IDFM :

Seu primeiro nome

O primeiro nome do destinatário

A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*

A linha de ônibus em questão

As 3 primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma confirmação por Mensagem Privada da publicação efetiva.

*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.

No dia 14 de fevereiro, você pode encontrar uma declaração feita para você, ou uma rosa para admirar, então embarque no ônibus!

Para encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Envol_IDFM