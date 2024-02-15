Notícias semelhantes

Sentado a bordo, procurando uma forma de passar o tempo? Ao escanear o código QR acessível a bordo, descubra o Smart Trip, o catálogo literário gratuito adaptado para suas viagens de ônibus!
Com conteúdo adaptado para todas as idades e todos os públicos, descubra de acordo com seu tempo de viagem:
- Mais de 10.000 ingressos enriquecidos a cada mês, incluindo contos, poemas, quadrinhos curtos e obras infantis para crianças de 6 a 14 anos,
- 80 audiolivros lidos por atores,
- Uma busca adaptada ao seu tempo de viagem (de 1 a 20 minutos) para que você nunca perca o final da história antes de chegar ao seu destino!