Notícias semelhantes

Um novo serviço foi montado!

A partir de 1º de agosto, descubra seu novo DRT no Nemours Centre:

Suas linhas 1, 2 e 3 passam a ser Transport on Demand durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h30.

Um novo acesso ao centro da cidade e ao hospital.

Fora desse horário e para as corridas escolares do horário do almoço, as linhas 2 e 3 continuam sua operação habitual sem reserva.

Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?

Você precisa reservar sua carona. Um veículo te pega em uma parada próxima a você e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha.

Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:

No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"

No site dedicado à DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr

Por telefone no 09 70 80 96 63 (serviço aberto de segunda a sexta entre 9h e 18h)

Você pode reservar sua viagem de 1 hora até 30 dias antes.

Encontre todas as notícias, informações e agendas do seu TàD no site do tad.iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev até 31 de julho de 2023).