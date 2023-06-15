Notícias semelhantes

Um novo serviço foi montado!
A partir de 1º de agosto, descubra seu novo DRT no Nemours Centre:
- Suas linhas 1, 2 e 3 passam a ser Transport on Demand durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h30.
- Um novo acesso ao centro da cidade e ao hospital.
- Fora desse horário e para as corridas escolares do horário do almoço, as linhas 2 e 3 continuam sua operação habitual sem reserva.
Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?
Você precisa reservar sua carona. Um veículo te pega em uma parada próxima a você e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha.
Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:
- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
- No site dedicado à DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Por telefone no 09 70 80 96 63 (serviço aberto de segunda a sexta entre 9h e 18h)
Você pode reservar sua viagem de 1 hora até 30 dias antes.
Encontre todas as notícias, informações e agendas do seu TàD no site do tad.iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev até 31 de julho de 2023).