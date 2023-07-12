Notícias semelhantes

O ônibus noturno espera seu trem nas estações Provins e Nangis e deixa você no ponto mais próximo da sua casa.
Ônibus, mesmo tarde da noite!
Dois serviços noturnos para partidas garantidas nas estações Provins e Nangis
Dois serviços de ônibus noturnos garantem partidas em conexão com os últimos trens, vindos das estações de Provins e Nangis.
O ônibus noturno substitui as linhas regulares durante a semana.
O princípio é simples: sem reserva, todos podem embarcar no ônibus nas estações Provins ou Nangis e indicar sua parada ao motorista, que adapta sua rota de acordo com os clientes no veículo.
As partidas são garantidas:
Trens de conexão que chegam de Paris para Provins em:
- Chegada do trem à estação de Provins vindo de Paris às 21:10: partida do ônibus às 21:15
- Chegada do trem à estação de Provins vinda de Paris às 22:10: partida do ônibus às 22:15
Trens de conexão que chegam de Paris para Nangis em:
- Chegada do trem à estação de Nangis vinda de Paris às 19h34: partida do ônibus às 19h45
- Chegada do trem à estação de Nangis vinda de Paris às 20:34: partida do ônibus às 20:45
- Chegada do trem à estação de Nangis vinda de Paris às 21:34; partida do ônibus às 21:45
Os serviços não operam nos fins de semana ou feriados.
COMO USAR
- Na estação Nangis ou Provins, eu entro nos ônibus
- Eu valido meu bilhete
- Indico ao motorista minha parada de sinal
- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros
Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.