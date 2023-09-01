Notícias semelhantes

O Transporte Responsivo à Demanda de Montereau agora está dividido em 5 zonas:
- Zona 1 para as comunas de La Grande-Paroisse, Echouboulains, Forges e Montereau-Fault-Yonne
- Zona 2 para os municípios de Laval-en-Brie, Salins, Saint-Germain-Laval e Courcelles-en-Bassée
- Zona 3 para os municípios de Cannes-Ecluse, Varennes-sur-Seine, Esmans, La Brosse-Montceaux e Montmachoux
- Zona 4 para os municípios de Noisy-Rudignon, Thoury-Ferottes, Voulx, Diant, Chevry-en-Sereine e Blennes
- E uma nova Zona 5 específica para os municípios de Marolles-sur-Seine, Barbey e Misy-sur-Yonne
Ainda é possível fazer reservas por telefone no 01 64 70 41 80 de segundaa quinta-feira, das 8h às 12h, das 14h às 18h, sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Também é possível reservar 7 dias por semana e 24 horas por dia online no site tad.iledefrance-mobilites.fr ou no aplicativo TàD IDF Mobilités.
Todos os bilhetes válidos em Île-de-France são aceitos a bordo e devem ser validados.