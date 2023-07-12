A partir de 28 de agosto, algo novo em suas linhas no setor Mitry-Villeparisis

A partir de 28 de agosto, suas linhas de ônibus estão mudando para facilitar as viagens no território de Roissy Est

Uma nova numeração para a linha 3

A partir de 1º de agosto de 2023, sua linha mudará de número:

3A > 3

Modificação das frequências durante os horários de pico e fora de pico de segunda a sexta-feira durante o período anual:

  • 12 a 15 minutos da manhã
  • 30 minutos à tarde
  • 20 minutos à noite

O serviço para as paradas de Vinci e Berthelot é cancelado.

Verifique os horários da sua linha 3 válida a partir de 11 de setembro de 2023

A Linha 9 melhora sua oferta durante os horários de pico e integra o serviço para Annet-sur-Marne

A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 9 oferece mais ônibus à noite, com a criação de novas viagens entre 20h e 20h30.

Uma nova parada será atendida: a parada "Tourelles-Saint-Martin" em Annet-sur-Marne para garantir uma conexão com o colégio Tilleuls de Claye e as escolas de Mitry-Mory.

  • 2 partidas de Meaux pela manhã
  • 2 partidas da estação Mitry-Claye na quarta-feira no almoço
  • 2 partidas de Mitry-Claye à noite

Verifique os horários da sua linha 9 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Linha 12 redesenhada para melhor atender às escolas

A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 12 oferece melhor serviço às escolas de ensino médio Honoré de Balzac e Champ de Claye

Verifique os horários da sua linha 12 válida a partir de 4 de setembro de 2023

Garantir acesso a trens e escolas, inclusive durante horários fora de pico com a linha 17

A partir de 28 de agosto de 2023, um ônibus a cada 30 minutos nos horários de pico, de segunda a sexta-feira, para facilitar a conexão com a linha K. Durante os horários de menor movimento, o TàD assume o controle.

Verifique os horários da sua linha 17 válida a partir de 4 de setembro de 2023

Melhoria da ligação entre as estações Mitry-Claye e Dammartin-Juilly-Saint-Mard com a linha 22

A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 22 facilitará conexões com a linha K e conectará a estação Mitry-Claye à estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, passando pelos municípios de Juilly, Thieux e Nantouillet a cada 30 minutos.

Verifique os horários da sua linha 22 válida a partir de 11 de setembro de 2023

Extensão da zona 3 do Goële TàD

A partir de 28 de agosto de 2023, a zona 3 do Goële TàD é estendida aos municípios de Charny, Gressy, Messy, Nantouillet e Saint-Mesmes.

  • De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
  • sábado, das 7h às 19h.

O TàD não funciona aos domingos e feriados.

Mais informações e reservas em: tad.iledefrance-mobilites.fr/

Saiba mais sobre Goële TàD

Atende a estação Villeparisis-Mitry le Neuf e o calçadão comercial com a linha 21

Sua linha 21 atenderá o calçadão comercial em Claye-Souilly, 7 dias por semana, a partir de Villeparisis.

  • Sábado: a cada 30 minutos das 6h34 às 23h34
  • Domingo: Das 8h24 às 21h04

Verifique o horário da sua linha 21 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Fortaleça o acesso a Roissypole e Aéroville mais cedo pela manhã e mais tarde à noite com a linha 23

A partir de 28 de agosto de 203, a linha 23 aumentou sua amplitude para facilitar o acesso a Aéroville e Roissypole aos sábados.

  • 4 partidas de Aéroville são adicionadas entre 21h40 e 23h10
  • 5 partidas de Villeparisis são adicionadas entre 20h30 e 22h30

Verifique os horários da sua linha 23 válida a partir de 28 de agosto de 2023

