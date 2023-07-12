Uma nova numeração para a linha 3

A partir de 1º de agosto de 2023, sua linha mudará de número:

3A > 3

Modificação das frequências durante os horários de pico e fora de pico de segunda a sexta-feira durante o período anual:

12 a 15 minutos da manhã

30 minutos à tarde

20 minutos à noite

O serviço para as paradas de Vinci e Berthelot é cancelado.