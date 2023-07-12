Uma nova numeração para a linha 3
A partir de 1º de agosto de 2023, sua linha mudará de número:
3A > 3
Modificação das frequências durante os horários de pico e fora de pico de segunda a sexta-feira durante o período anual:
- 12 a 15 minutos da manhã
- 30 minutos à tarde
- 20 minutos à noite
O serviço para as paradas de Vinci e Berthelot é cancelado.
A Linha 9 melhora sua oferta durante os horários de pico e integra o serviço para Annet-sur-Marne
A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 9 oferece mais ônibus à noite, com a criação de novas viagens entre 20h e 20h30.
Uma nova parada será atendida: a parada "Tourelles-Saint-Martin" em Annet-sur-Marne para garantir uma conexão com o colégio Tilleuls de Claye e as escolas de Mitry-Mory.
- 2 partidas de Meaux pela manhã
- 2 partidas da estação Mitry-Claye na quarta-feira no almoço
- 2 partidas de Mitry-Claye à noite
Linha 12 redesenhada para melhor atender às escolas
A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 12 oferece melhor serviço às escolas de ensino médio Honoré de Balzac e Champ de Claye
Garantir acesso a trens e escolas, inclusive durante horários fora de pico com a linha 17
A partir de 28 de agosto de 2023, um ônibus a cada 30 minutos nos horários de pico, de segunda a sexta-feira, para facilitar a conexão com a linha K. Durante os horários de menor movimento, o TàD assume o controle.
Melhoria da ligação entre as estações Mitry-Claye e Dammartin-Juilly-Saint-Mard com a linha 22
A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 22 facilitará conexões com a linha K e conectará a estação Mitry-Claye à estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, passando pelos municípios de Juilly, Thieux e Nantouillet a cada 30 minutos.
Extensão da zona 3 do Goële TàD
A partir de 28 de agosto de 2023, a zona 3 do Goële TàD é estendida aos municípios de Charny, Gressy, Messy, Nantouillet e Saint-Mesmes.
- De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
- sábado, das 7h às 19h.
O TàD não funciona aos domingos e feriados.
Mais informações e reservas em: tad.iledefrance-mobilites.fr/
Atende a estação Villeparisis-Mitry le Neuf e o calçadão comercial com a linha 21
Sua linha 21 atenderá o calçadão comercial em Claye-Souilly, 7 dias por semana, a partir de Villeparisis.
- Sábado: a cada 30 minutos das 6h34 às 23h34
- Domingo: Das 8h24 às 21h04
Fortaleça o acesso a Roissypole e Aéroville mais cedo pela manhã e mais tarde à noite com a linha 23
A partir de 28 de agosto de 203, a linha 23 aumentou sua amplitude para facilitar o acesso a Aéroville e Roissypole aos sábados.
- 4 partidas de Aéroville são adicionadas entre 21h40 e 23h10
- 5 partidas de Villeparisis são adicionadas entre 20h30 e 22h30