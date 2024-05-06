Ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024!

Publicado em

Leitura 1 min

Valide seu ingresso para tentar ganhar vagas

Tente ganhar ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

Tente ganhar ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024: nos vemos em 20 de maio para aceitar o desafio

Na segunda-feira, 20 de maio, começará o primeiro Desafio de Validação para clientes viajantes com ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 a serem conquistados!

De 20 de maio a 9 de junho de 2024, tente alcançar a meta de 1.370.000 validações nas linhas de ônibus do seu território de Terres d'Envol (Lista de linhas de Terres d'Envol).

Para sua multa, ao longo de 3 semanas em março, foram registradas 1.365.000 validações.

Como participar?

  • De 20 de maio a 9 de junho: Tentem alcançar coletivamente a meta de 1.370.000 validações nas linhas que correm em seu território;
  • De 10 a 16 de junho: Se o contador coletivo de validação for alcançado, inscrições individuais abrem para tentar conquistar vagas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024;
  • 17 a 20 de junho: É hora do sorteio e do anúncio dos vencedores!

Quem pode participar?

  • Todos os passageiros com mais de 4 anos, morando ou trabalhando no território onde o desafio acontece e possuindo um ingresso válido durante o período do desafio poderão participar e tentar ser sorteados entre os 10 sortudos vencedores em seu território.
Clique aqui para saber mais sobre Validação de Desafios

Consulte as regras do desafio de validação clicando AQUI

Notícias semelhantes