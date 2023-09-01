Notícias semelhantes

Dois novos serviços noturnos para partidas garantidas na estação Montereau
Dois serviços de ônibus noturnos são instalados a partir da estação Montereau a partir de 4 de setembro.
O ônibus noturno substitui as linhas regulares à noite
O princípio é simples: sem reserva, todos podem embarcar no ônibus na estação Montereau e indicar sua parada ao motorista, que adapta sua rota conforme os clientes no veículo.
As partidas são garantidas:
Zona Norte, em direção a Montereau (partidas da plataforma 9)
- Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 22h44; partida do ônibus às 22h55
- Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 23:45: partida do ônibus às 23:55
Zona sul, em direção a Varennes-sur-Seine e Cannes-Ecluse (partidas da plataforma 4)
- Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 20:46: partida do ônibus às 20:55
- Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 21:44: partida do ônibus às 21:55
- Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 22h44; partida do ônibus às 22h55
- Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 23:46: partida do ônibus às 23:55
O serviço opera em ambas as áreas de segunda a domingo.
COMO USAR
- Na estação Montereau, eu entro nos ônibus
- Eu valido meu bilhete
- Indico ao motorista minha parada de sinal
- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros
Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.