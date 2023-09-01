Notícias semelhantes

Dois novos serviços noturnos para partidas garantidas na estação Montereau

Dois serviços de ônibus noturnos são instalados a partir da estação Montereau a partir de 4 de setembro.

O ônibus noturno substitui as linhas regulares à noite

O princípio é simples: sem reserva, todos podem embarcar no ônibus na estação Montereau e indicar sua parada ao motorista, que adapta sua rota conforme os clientes no veículo.

As partidas são garantidas:

Zona Norte, em direção a Montereau (partidas da plataforma 9)

Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 22h44; partida do ônibus às 22h55

Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 23:45: partida do ônibus às 23:55

Zona sul, em direção a Varennes-sur-Seine e Cannes-Ecluse (partidas da plataforma 4)

Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 20:46: partida do ônibus às 20:55

Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 21:44: partida do ônibus às 21:55

Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 22h44; partida do ônibus às 22h55

Chegada do trem à estação Montereau vinda de Paris às 23:46: partida do ônibus às 23:55

O serviço opera em ambas as áreas de segunda a domingo.

COMO USAR

Na estação Montereau, eu entro nos ônibus

Eu valido meu bilhete

Indico ao motorista minha parada de sinal

O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros

Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.

Viajante de Ônibus Noturno de Montereau