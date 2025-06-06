Notícias semelhantes

Duas vagas de estacionamento para bicicletas em breve serão encontradas no seu território de Cœur d'Essonne, nos municípios de Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon, com espaços fechados e seguros acessíveis por assinatura.
Aviso para ciclistas comuns, ciclistas de domingo ou aqueles em quem uma nova paixão pode nascer, a partir de 16 de junho de 2025, encontrem espaços para estacionar sua bicicleta e promovam viagens mais ecológicas para seu ônibus ou estação graças a:
- Armários seguros acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana;
- 40 vagas disponíveis em cada área de estacionamento para bicicletas.
Como funciona?
Assine uma assinatura diária, mensal ou anual e acesse o estacionamento para bicicletas com seu Navigo ou Navigo Easy.
Sem demora, viagem gratuita será oferecida aos passageiros com uma assinatura anual válida.