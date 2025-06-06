Notícias semelhantes

Duas vagas de estacionamento para bicicletas em breve serão encontradas no seu território de Cœur d'Essonne, nos municípios de Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon, com espaços fechados e seguros acessíveis por assinatura.

Aviso para ciclistas comuns, ciclistas de domingo ou aqueles em quem uma nova paixão pode nascer, a partir de 16 de junho de 2025, encontrem espaços para estacionar sua bicicleta e promovam viagens mais ecológicas para seu ônibus ou estação graças a: