Notícias semelhantes

Duas novas vagas de estacionamento para bicicletas serão encontradas em breve no seu território de Cœur d'Essonne, em 16 de junho de 2025.

Estacionamento para bicicletas na região de Cœur d'Esssonne

Duas vagas de estacionamento para bicicletas em breve serão encontradas no seu território de Cœur d'Essonne, nos municípios de Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon, com espaços fechados e seguros acessíveis por assinatura.

Aviso para ciclistas comuns, ciclistas de domingo ou aqueles em quem uma nova paixão pode nascer, a partir de 16 de junho de 2025, encontrem espaços para estacionar sua bicicleta e promovam viagens mais ecológicas para seu ônibus ou estação graças a:

  • Armários seguros acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana;
  • 40 vagas disponíveis em cada área de estacionamento para bicicletas.

Como funciona?

Assine uma assinatura diária, mensal ou anual e acesse o estacionamento para bicicletas com seu Navigo ou Navigo Easy.

Sem demora, viagem gratuita será oferecida aos passageiros com uma assinatura anual válida.

Para assinar, clique no link abaixo:

