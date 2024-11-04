Notícias semelhantes

Você usa as linhas de ônibus da Sénart e quer contribuir para melhorar a qualidade do serviço?
Você viaja regularmente dentro do território de Sénart. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.
Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.
Como funciona?
- Acesse o site da associação FNAUT (pelo link abaixo):
- Vá para a seção: "Cookies de linha". Depois, selecione "Fazer um depoimento".
- Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário clicando no território "Sénart", escolhendo sua linha, data, hora, parada e critério.
- Finalmente, clique em "enviar"!