Notícias semelhantes

Torne-se uma testemunha de linha no território de Vexin!

Torne-se um testemunho de linha e contribua para a qualidade do serviço da rede de ônibus

Você usa as linhas de ônibus Vexin e gostaria de contribuir para melhorar a qualidade do serviço?

Você viaja regularmente pela região de Vexin. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.

Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.

Como funciona?

  1. Acesse o site da associação FNAUT (pelo link abaixo):
  2. Vá para a seção: "Cookies de linha". Depois, selecione "Fazer um depoimento".
  3. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário clicando no território "Vexin", escolhendo sua linha, data, hora, parada e critério.
  4. Finalmente, clique em "enviar"!
Acesse o site

Sua opinião é inestimável para nós para nos ajudar a melhorar a qualidade das suas viagens.

