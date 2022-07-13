A pedido da Comunidade Paris-Saclay, a linha 91.06 está sendo atualizada como parte de um experimento com duração estimada de um ano. Frequência, tempo de viagem e satisfação do cliente serão os critérios de avaliação para este experimento.

O objetivo deste experimento é aliviar a carga na linha 9 entre a parada Guichet e a Université Paris-Saclay, e testar uma ligação direta entre a estação Guichet e os distritos Corbeville / École Polytechnique.

A evolução é a seguinte: durante o horário de pico, manhã e noite, o serviço Massy <> Joliot-Curie passa a ser chamado de Massy <> Gare du Guichet.

O ramo Massy <> Christ de Saclay não está mudando.