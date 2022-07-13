Uma nova ligação para alcançar a estação Guichet
A pedido da Comunidade Paris-Saclay, a linha 91.06 está sendo atualizada como parte de um experimento com duração estimada de um ano. Frequência, tempo de viagem e satisfação do cliente serão os critérios de avaliação para este experimento.
O objetivo deste experimento é aliviar a carga na linha 9 entre a parada Guichet e a Université Paris-Saclay, e testar uma ligação direta entre a estação Guichet e os distritos Corbeville / École Polytechnique.
A evolução é a seguinte: durante o horário de pico, manhã e noite, o serviço Massy <> Joliot-Curie passa a ser chamado de Massy <> Gare du Guichet.
O ramo Massy <> Christ de Saclay não está mudando.
Diagrama da linha 91.06
Essa mudança é acompanhada por uma nova organização da "Université Paris-Saclay", paradas nas linhas 91.06 e 9. Consulte o mapa abaixo.
- Na direção de Christ de Saclay / HEC / Jouy: manutenção da parada existente. As paradas "Moulon" e "Joliot Curie" são atendidas apenas no ramal Massy <> Christ do Saclay.
- Na direção de Massy-Palaiseau : a parada é deslocada para o outro lado do cruzamento, na faixa reservada para ônibus.
- Na direção da Gare du Guichet : a parada é deslocada para a rue Sophie Germain (compartilhada com as linhas 7 e 91.08).
- No guichê de bilhetes: os passageiros são deixados na rue Louise Weiss, partida na plataforma central da rodoviária.
- Durante os horários fora de pico, a linha opera como antes e atende todas as paradas entre Massy e Christ de Saclay.
Mapa - Modificação das paradas da Paris Saclay University
Desejamos um ótimo verão e não se esqueça de conferir o cronograma