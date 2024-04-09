Notícias semelhantes

Qual é a vantagem?

Localizada diretamente na estação Cergy Préfecture, a Loja de Transporte é ideal para permitir que você encontre rapidamente seus pertences pessoais perdidos.

Como fazer isso?

Você pode ligar diretamente para nossos agentes na loja pelo 01 34 42 75 15 com seu pedido, ou enviar sua solicitação pelo formulário de contato.

Você então terá que ir à Oficina de Transporte com seu documento de identidade (um terceiro pode vir buscar o objeto):

De segunda a sexta-feira , das 7h às 19h45.

a , às Sábado, das 9h30 às 12h45 e das 14h00 às 18h00

