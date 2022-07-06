Notícias semelhantes

Linha N138: Sua nova linha noturna

A partir de 1º de agosto, sua nova linha N138 conectará Coulommiers à Gare de Lyon, em Paris, via Marne-la-Vallée, com 4 viagens de ida e volta por noite entre 00:00 e 04:00. Esta linha operará 7 dias por semana, o ano todo, e será um verdadeiro revezamento para as linhas Train P, RER A e Express 17 para suas viagens noturnas.

Diversos serviços acompanharão o lançamento desta nova linha:

Acorde parado : Quando sair, informe ao motorista seu ponto de descida, que vai acordá-lo se você adormecer.

Descida sob demanda : a descida será permitida nos pontos de parada da rota, mesmo que não estejam mencionados no horário

