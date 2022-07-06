Notícias semelhantes

Novos desenvolvimentos no setor de Coulommiers.

Uma nova linha noturna, uma linha Express reformulada, um Transporte Sob Demanda redesenhado... muitas novidades aguardam você no setor Coulommiers a partir de 1º de agosto.

Novas paradas na linha Express 17

A partir de 1º de agosto, a linha Express 17 está evoluindo para melhor atender às necessidades dos passageiros. A partir de agora, graças à linha expressa 17, a conexão entre Crécy-la-Chapelle e Coulommiers será fortalecida com serviço sistemático às paradas La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle e Gare de Villiers-sur-Morin.

Quase 60 viagens de ida e volta por dia serão criadas entre esses 2 municípios (quase 40 viagens de ida e volta aos sábados e quase 20 voltas aos domingos), mas também, de fato, muitas novas oportunidades de conexão para todos os passageiros na estação de Crécy-la-Chapelle (trem para Esbly, linhas para Meaux e todos os municípios ao redor de Crécy-la-Chapelle).

Linha N138: Sua nova linha noturna

A partir de 1º de agosto, sua nova linha N138 conectará Coulommiers à Gare de Lyon, em Paris, via Marne-la-Vallée, com 4 viagens de ida e volta por noite entre 00:00 e 04:00. Esta linha operará 7 dias por semana, o ano todo, e será um verdadeiro revezamento para as linhas Train P, RER A e Express 17 para suas viagens noturnas.

Diversos serviços acompanharão o lançamento desta nova linha:

Acorde parado : Quando sair, informe ao motorista seu ponto de descida, que vai acordá-lo se você adormecer.

Descida sob demanda : a descida será permitida nos pontos de parada da rota, mesmo que não estejam mencionados no horário

Encontre + informações consultando o artigo N 138: Sua nova linha noturna entre Coulommiers - Marne-la-Vallée e Paris na página Notíciasda sua rede Brie 2 Morin

TàD Coulommiers: Um serviço + flexível

Sem mais restrições relacionadas ao destino ou horários, a partir de 1º de agosto, seu Coulommiers intra-muros TàD passa a ser + flexível e permitirá que você se desloque entre cada ponto de parada identificado de segunda a sexta-feira (7h30 às 12h e 13h às 18h) e sábado (9h às 12h e 13h às 17h).

O sistema de reservas permanece inalterado: aplicativo móvel TàD Île-de-France Mobilités, site, telefone em 09.70.80.96.63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Acesso ao site de reservas da DRT Île-de-France Mobilités

Encontre abaixo todos os detalhes das mudanças na oferta no setor de Coulômers.

Até breve nas suas linhas!

