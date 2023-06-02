Notícias semelhantes

Sou novo nas suas linhas em Tremblay-en-France e Villepinte!

As linhas 39, 45, 619, 642, T'bus 1, T'bus 2 e T'bus 3 operarão a partir de 17 de julho de 2023.

A partir de 17 de julho de 2023, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço de ônibus na região de Terres d'Envol com:

  • Uma conexão reforçada para os metrôs 5 e 7, T1 e T4, RER B e E para uma melhor ligação com Paris
  • Viagens mais diretas e rápidas para suas viagens a áreas comerciais e de negócios

Principais linhas para chegar ao RER e ao metrô

Reforço nas 3 principais linhas do território para um melhor serviço de modos pesados, com ônibus a cada 6 a 8 minutos das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.

  • Linha 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
  • Linha 609 : Estação Villepinte <> La Courneuve, 8 de maio de 1945
  • Linha 615 : Estação Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Novidades nas suas linhas em Tremblay-en-France e Villepinte:

Linha 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle

  • Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira
  • Uma ligação mais direta e rápida entre as estações RER B de Vert-Galant, Parc des Expositions e o Aeroporto CDG1 Roissypôle

Linha 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

  • Um ônibus a cada 15 minutos, o dia todo, de segunda a sábado

Linha 619 : Estação Vert-Galant <> Estação Sevran Beaudottes

  • Um ônibus a cada 12 minutos, das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira
  • Uma nova conexão com a estação RER B em Sevran Beaudottes
  • Um novo acesso ao Hospital Ballanger, ao Parc de la Noue, à prefeitura e ao centro administrativo de Villepinte

Linha 642 : estação Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès

  • Um ônibus a cada 12 minutos, das 6h às 9h e das 16h30 às 20h, de segunda a sexta-feira
  • Acesso direto às estações Vert-Galant e Villepinte RER B
  • Acesso direto adaptado ao horário de funcionamento das escolas de Vaujour
  • Um novo serviço para o parque empresarial do Parque Logístico de Segro, com a retomada das paradas da antiga linha 617

Linha 1 de ônibus : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur

  • Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira
  • Uma ligação mais direta entre as estações RER B de Vert-Galant e a estação CDG1 do Aeroporto Roissypôle
  • Uma extensão para as áreas técnicas e de manutenção da área do aeroporto Paris-Roissy Charles de Gaulle com a retomada do trajeto da antiga linha 349, entre as paradas Roissypôle e "Route de l'Arpenteur"

Linha 2 do T'Bus: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions

  • Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira
  • Uma ligação mais direta entre as estações RER B, Vert-Galant e Parc des Expositions

Linha 3 do T'Bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant via Salengro OR Albert Thomas

  • Um ônibus a cada 15 minutos, das 7h às 9h e das 16h às 19h, de segunda a sexta-feira
  • Do Vert-Galant Sud: a estação Vert-Galant RER B pode ser alcançada em menos de 10 minutos
  • Acesso direto adaptado ao horário de funcionamento do Lycée Léonard de Vinci em Tremblay-en-France

Junte-se ao shopping Paris Nord 2:

  • Com a linha 39, em menos de 20 minutos de "Fontaine Mallet" até Villepinte

Junte-se ao shopping Aéroville:

  • Com a linha 1 do T'bus, em menos de 20 minutos a partir de "Les Cottages" em Tremblay-en-France
  • Com a linha 39, em quase 30 minutos de "Fontaine Mallet" até Villepinte

Os horários serão atualizados em breve na seção Circulação.

Para mais informações e para acompanhar as notícias da sua rede, siga-nos no Twitter: @Envol_IDFM

Atendimento ao cliente: 01 60 42 53 75

