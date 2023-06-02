Notícias semelhantes

A partir de 17 de julho de 2023, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço de ônibus na região de Terres d'Envol com:

para os metrôs 5 e 7, T1 e T4, RER B e E para uma melhor ligação com Paris Viagens mais diretas e rápidas para suas viagens a áreas comerciais e de negócios

Principais linhas para chegar ao RER e ao metrô

Reforço nas 3 principais linhas do território para um melhor serviço de modos pesados, com ônibus a cada 6 a 8 minutos das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.

Linha 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois

Novidades nas suas linhas em Tremblay-en-France e Villepinte:

Linha 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle

Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira

Linha 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

Um ônibus a cada 15 minutos, o dia todo, de segunda a sábado

Linha 619 : Estação Vert-Galant <> Estação Sevran Beaudottes

Um ônibus a cada 12 minutos , das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira

Um novo acesso ao Hospital Ballanger, ao Parc de la Noue, à prefeitura e ao centro administrativo de Villepinte

Linha 642 : estação Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès

Um ônibus a cada 12 minutos , das 6h às 9h e das 16h30 às 20h, de segunda a sexta-feira

Acesso direto adaptado ao horário de funcionamento das escolas de Vaujour

Um novo serviço para o parque empresarial do Parque Logístico de Segro, com a retomada das paradas da antiga linha 617

Linha 1 de ônibus : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur

Um ônibus a cada 20 minutos , o dia todo, de segunda a sexta-feira

Uma extensão para as áreas técnicas e de manutenção da área do aeroporto Paris-Roissy Charles de Gaulle com a retomada do trajeto da antiga linha 349, entre as paradas Roissypôle e "Route de l'Arpenteur"

Linha 2 do T'Bus: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions

Um ônibus a cada 20 minutos , o dia todo, de segunda a sexta-feira

Linha 3 do T'Bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant via Salengro OR Albert Thomas