Notícias semelhantes

A partir de 17 de julho de 2023, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço de ônibus na região de Terres d'Envol com:
- Uma conexão reforçada para os metrôs 5 e 7, T1 e T4, RER B e E para uma melhor ligação com Paris
- Viagens mais diretas e rápidas para suas viagens a áreas comerciais e de negócios
Principais linhas para chegar ao RER e ao metrô
Reforço nas 3 principais linhas do território para um melhor serviço de modos pesados, com ônibus a cada 6 a 8 minutos das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.
- Linha 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linha 609 : Estação Villepinte <> La Courneuve, 8 de maio de 1945
- Linha 615 : Estação Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Novidades nas suas linhas em Tremblay-en-France e Villepinte:
Linha 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle
- Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira
- Uma ligação mais direta e rápida entre as estações RER B de Vert-Galant, Parc des Expositions e o Aeroporto CDG1 Roissypôle
Linha 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Um ônibus a cada 15 minutos, o dia todo, de segunda a sábado
Linha 619 : Estação Vert-Galant <> Estação Sevran Beaudottes
- Um ônibus a cada 12 minutos, das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira
- Uma nova conexão com a estação RER B em Sevran Beaudottes
- Um novo acesso ao Hospital Ballanger, ao Parc de la Noue, à prefeitura e ao centro administrativo de Villepinte
Linha 642 : estação Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès
- Um ônibus a cada 12 minutos, das 6h às 9h e das 16h30 às 20h, de segunda a sexta-feira
- Acesso direto às estações Vert-Galant e Villepinte RER B
- Acesso direto adaptado ao horário de funcionamento das escolas de Vaujour
- Um novo serviço para o parque empresarial do Parque Logístico de Segro, com a retomada das paradas da antiga linha 617
Linha 1 de ônibus : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur
- Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira
- Uma ligação mais direta entre as estações RER B de Vert-Galant e a estação CDG1 do Aeroporto Roissypôle
- Uma extensão para as áreas técnicas e de manutenção da área do aeroporto Paris-Roissy Charles de Gaulle com a retomada do trajeto da antiga linha 349, entre as paradas Roissypôle e "Route de l'Arpenteur"
Linha 2 do T'Bus: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions
- Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira
- Uma ligação mais direta entre as estações RER B, Vert-Galant e Parc des Expositions
Linha 3 do T'Bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant via Salengro OR Albert Thomas
- Um ônibus a cada 15 minutos, das 7h às 9h e das 16h às 19h, de segunda a sexta-feira
- Do Vert-Galant Sud: a estação Vert-Galant RER B pode ser alcançada em menos de 10 minutos
- Acesso direto adaptado ao horário de funcionamento do Lycée Léonard de Vinci em Tremblay-en-France
Junte-se ao shopping Paris Nord 2:
- Com a linha 39, em menos de 20 minutos de "Fontaine Mallet" até Villepinte
Junte-se ao shopping Aéroville:
- Com a linha 1 do T'bus, em menos de 20 minutos a partir de "Les Cottages" em Tremblay-en-France
- Com a linha 39, em quase 30 minutos de "Fontaine Mallet" até Villepinte
Os horários serão atualizados em breve na seção Circulação.
Atendimento ao cliente: 01 60 42 53 75