Notícias semelhantes

A partir de 16 de setembro, suas linhas estão mudando!

A partir de 16 de setembro de 2024, suas linhas 431, 449 e 451 serão alteradas com:

  • A extensão da linha 431 até o shopping Santeny.
  • Um novo serviço para o Lycée Guillaume Budé com a linha 449.
  • Uma oferta reforçada aos domingos na linha 451 com ônibus a cada hora.
  • A integração do desvio da linha 451 em seu itinerário
Mapa da linha 431

Encontre o horário da linha 431 a partir de 16 de setembro de 2024 clicando AQUI

Mapa da linha 449

Encontre os horários da linha 449 a partir de 16 de setembro de 2024 clicando AQUI

Mapa da linha 451

Encontre os horários da linha 451 a partir de 16 de setembro de 2024 clicando AQUI

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.

