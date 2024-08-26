Notícias semelhantes

A partir de 16 de setembro de 2024, suas linhas 431, 449 e 451 serão alteradas com:
- A extensão da linha 431 até o shopping Santeny.
- Um novo serviço para o Lycée Guillaume Budé com a linha 449.
- Uma oferta reforçada aos domingos na linha 451 com ônibus a cada hora.
- A integração do desvio da linha 451 em seu itinerário
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.