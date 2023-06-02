Notícias semelhantes

A partir de 17 de julho de 2023, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço de ônibus na região de Terres d'Envol com:

Uma conexão reforçada para os metrôs 5 e 7, T1 e T4, RER B e E para uma melhor ligação com Paris

Viagens mais diretas e rápidas para suas viagens a áreas comerciais e de negócios

Principais linhas para chegar ao RER e ao metrô

Reforço nas 3 principais linhas do território para um melhor serviço de modos pesados, com ônibus a cada 6 a 8 minutos das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.

Linha 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois

Linha 609 : Estação Villepinte <> La Courneuve, 8 de maio de 1945

Linha 615 : Estação Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Novidades na sua linha em Aulnay-sous-Bois, Sevran e Le Blanc-Mesnil:

Linha 43: Estação Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG1 Estação Roissypôle

Um ônibus a cada 20 minutos , o dia todo, de segunda a sexta-feira

Uma nova ligação com o RER B e o T4 na estação Aulnay-sous-Bois e o RER B na estação Parc des Expositions de Villepinte

Linha 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

Um ônibus a cada 15 minutos, o dia todo, de segunda a sábado

Linha 607: La Courneuve, 8 de maio de 1945 <> , Aulnay-sous-Bois Hospital Ballanger

Um ônibus a cada 12 minutos , das 6h30 às 10h e das 16h30 às 20h30, de segunda a sexta-feira

Acesso simplificado ao Hospital Ballanger com uma parada bem em frente à entrada principal

Linha 616 : Estação CC O'Parinor Bondy <> Aulnay-sous-Bois

Um ônibus a cada 12 minutos , das 6h às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira

Um serviço específico para o parque empresarial de Garonor com a retomada das paradas da antiga linha 627

Uma conexão mais direta e rápida entre a estação Aulnay-sous-Bois e o shopping O'Parinor

Linha 617 : Estação Aulnay-sous-Bois <> Estação Sevran Beaudottes