Notícias semelhantes

A partir de 17 de julho de 2023, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço de ônibus na região de Terres d'Envol com:
- Uma conexão reforçada para os metrôs 5 e 7, T1 e T4, RER B e E para uma melhor ligação com Paris
- Viagens mais diretas e rápidas para suas viagens a áreas comerciais e de negócios
Principais linhas para chegar ao RER e ao metrô
Reforço nas 3 principais linhas do território para um melhor serviço de modos pesados, com ônibus a cada 6 a 8 minutos das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.
- Linha 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linha 609 : Estação Villepinte <> La Courneuve, 8 de maio de 1945
- Linha 615 : Estação Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Novidades na sua linha em Aulnay-sous-Bois, Sevran e Le Blanc-Mesnil:
Linha 43: Estação Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG1 Estação Roissypôle
- Um ônibus a cada 20 minutos, o dia todo, de segunda a sexta-feira
- Uma nova ligação com o RER B e o T4 na estação Aulnay-sous-Bois e o RER B na estação Parc des Expositions de Villepinte
Linha 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Um ônibus a cada 15 minutos, o dia todo, de segunda a sábado
Linha 607: La Courneuve, 8 de maio de 1945 <> , Aulnay-sous-Bois Hospital Ballanger
- Um ônibus a cada 12 minutos, das 6h30 às 10h e das 16h30 às 20h30, de segunda a sexta-feira
- Acesso simplificado ao Hospital Ballanger com uma parada bem em frente à entrada principal
Linha 616 : Estação CC O'Parinor Bondy <> Aulnay-sous-Bois
- Um ônibus a cada 12 minutos, das 6h às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira
- Um serviço específico para o parque empresarial de Garonor com a retomada das paradas da antiga linha 627
- Uma conexão mais direta e rápida entre a estação Aulnay-sous-Bois e o shopping O'Parinor
Linha 617 : Estação Aulnay-sous-Bois <> Estação Sevran Beaudottes
- Um ônibus a cada 12 minutos, das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h, de segunda a sexta-feira.
- Um novo serviço para a estação RER B em Aulnay-sous-Bois a partir do distrito de Gros Saule com a retomada das paradas da antiga linha 44
Junte-se ao shopping Aéroville:
- Com a linha 43, em quase 30 minutos de "Soleil Levant" até Aulnay-sous-Bois
Junte-se ao shopping O'Parinor:
- Com a linha 45, em 15 minutos de "Gros Saule" a Aulnay-sous-Bois
- Com a linha 616, em 20 minutos da estação RER B em Aulnay-sous-Bois
Os horários serão atualizados em breve na seção Circulação.
Atendimento ao cliente: 01 60 42 53 75