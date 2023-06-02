Notícias semelhantes

A partir de 17 de julho de 2023, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço de ônibus na região de Terres d'Envol com:

Uma conexão reforçada para os metrôs 5 e 7, T1 e T4, RER B e E para uma melhor ligação com Paris

Viagens mais diretas e rápidas para suas viagens a áreas comerciais e de negócios

Principais linhas para chegar ao RER e ao metrô

Reforço nas 3 principais linhas do território para um melhor serviço de modos pesados, com ônibus a cada 6 a 8 minutos das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.