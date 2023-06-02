Notícias semelhantes

A partir de 17 de julho de 2023, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço de ônibus na região de Terres d'Envol com:
- Uma conexão reforçada para os metrôs 5 e 7, T1 e T4, RER B e E para uma melhor ligação com Paris
- Viagens mais diretas e rápidas para suas viagens a áreas comerciais e de negócios
Principais linhas para chegar ao RER e ao metrô
Reforço nas 3 principais linhas do território para um melhor serviço de modos pesados, com ônibus a cada 6 a 8 minutos das 6h30 às 9h e das 16h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.
- Linha 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linha 609 : Estação Villepinte <> La Courneuve, 8 de maio de 1945
- Linha 615 : Estação Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Junte-se ao shopping Aéroville:
- Com a linha 43, em quase 30 minutos de "Soleil Levant" até Aulnay-sous-Bois
- Pegue a linha T'bus 1, em menos de 20 minutos de "Les Cottages" até Tremblay-en-France
- Com a linha 39, em quase 30 minutos de "Fontaine Mallet" até Villepinte
Junte-se ao shopping Paris Nord 2:
- Com a linha 39, em quase 20 minutos de "Fontaine Mallet" até Villepinte
Junte-se ao shopping O'Parinor:
- Com a linha 45, em 15 minutos de "Gros Saule" a Aulnay-sous-Bois
- Com a linha 616, em 20 minutos da estação RER B em Aulnay-sous-Bois
Os horários serão atualizados em breve na seção Circulação.
