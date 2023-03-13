Notícias semelhantes

E-PAPER: AVANÇOS DE QUALIDADE NA INFORMAÇÃO DOS PASSAGEIROS

Publicado em

Leitura 2 min

A região de Argenteuil Boucles de Seine está lançando um novo sistema inovador e responsável de informação ao passageiro: o "e-paper"!

INSTALAÇÃO RÁPIDA E DURÁVEL

Um verdadeiro portador dinâmico de informação, o E-Paper é uma nova geração de exibição ecológica que utiliza a tecnologia inovadora dos leitores digitais. Ele é alimentado por energia renovável, graças a um painel solar que recarrega uma bateria integrada. Essa solução, que pode ser facilmente integrada aos outdoors existentes, reduz muito o impacto ambiental em comparação com os quiosques atuais.

INFORMAÇÕES CONECTADAS EM TEMPO REAL

Integrando um sistema de comunicação 3G/4G, esse sistema permite que os passageiros conheçam, em tempo real, as próximas duas passagens em sua parada e oferece a possibilidade de:

  • Disseminar informações atualizadas durante interrupções no trânsito,
  • Promover ações comerciais ou disseminar notícias de forma flexível e responsiva.

ONDE POSSO ENCONTRAR OS TERMINAIS "E-PAPER" NA REGIÃO DE ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?

Esse novo meio de informação para passageiros estará disponível nas seguintes paradas principais e pontos de transferência?

Argenteuil

  • Estação Argenteuil – Linha 1
  • Estação Argenteuil – Linha 2
  • Estação Argenteuil – Linha 4
  • Estação Argenteuil – Linha 6
  • Estação Argenteuil – Linha 7
  • Estação Argenteuil – Linha 8
  • Estação Argenteuil – Linha 9
  • Estação Argenteuil – Linha 18
  • Estação Val d'Argenteuil – Linha 1 para Argenteuil
  • Estação Val d'Argenteuil – Linha 1 até Sartrouville
  • Estação Val d'Argenteuil – Linha 8 para Argenteuil / Bezons
  • Estação Val d'Argenteuil – Linha 8 para Val d'Argenteuil
  • Estação Val d'Argenteuil – Linha 34 para Argenteuil / Bezons
  • Estação Val d'Argenteuil – Linha 34 para Val d'Argenteuil
  • Susan
  • Prefeitura
  • Prefeitura 2
  • Prefeitura 3
  • Champguérin
  • Val Notre Dame
  • Val Notre Dame 2
  • Place François Rabelais
  • Place François Rabelais 2

Bezons

  • Ponte Bezons
  • Ponte Bezons 2

Bougival

  • Estação Bougival – Linha D

Chatou

  • Estação Chatou-Croissy Nord – Linhas E M T 12
  • Estação Sul de Chatou-Croissy - Linhas D E
  • Renoir

Cormeilles

  • Estação ferroviária de Cormeilles-en-Parisis

Enghien

  • Estação Enghien-les-Bains – Linha 7

Carvão

  • Estação Houilles – Linha A
  • Estação Houilles – Linhas C P
  • Estação Houilles – Linha K
  • Estação Houilles – Linha L
  • Estação Houilles – Linha 4
  • Estação Houilles – Linha 6
  • Estação Houilles – Linha 34
  • Estação Houilles – linhas H J

Le Vésinet

  • Estação Vésinet-Le Pecq – Linha M
  • Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas 20 G
  • Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas A C
  • Estação Vésinet-Le Pecq – Linha F
  • Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas E M

Maisons-Laffitte

  • Estação Maisons-Laffitte – Linha 2
  • Estação Maisons-Laffitte – Linha 6
  • Estação Maisons-Laffitte – Linha 12

Sartrouville

  • Estação Sartrouville – Linhas B G S1
  • Estação Sartrouville – Linha 5
  • Estação Sartrouville – Linha 9
  • Estação Sartrouville – Linha 1
  • Bandeja

