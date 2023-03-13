Notícias semelhantes

INSTALAÇÃO RÁPIDA E DURÁVEL

Um verdadeiro portador dinâmico de informação, o E-Paper é uma nova geração de exibição ecológica que utiliza a tecnologia inovadora dos leitores digitais. Ele é alimentado por energia renovável, graças a um painel solar que recarrega uma bateria integrada. Essa solução, que pode ser facilmente integrada aos outdoors existentes, reduz muito o impacto ambiental em comparação com os quiosques atuais.

INFORMAÇÕES CONECTADAS EM TEMPO REAL

Integrando um sistema de comunicação 3G/4G, esse sistema permite que os passageiros conheçam, em tempo real, as próximas duas passagens em sua parada e oferece a possibilidade de:

Disseminar informações atualizadas durante interrupções no trânsito,

Promover ações comerciais ou disseminar notícias de forma flexível e responsiva.

ONDE POSSO ENCONTRAR OS TERMINAIS "E-PAPER" NA REGIÃO DE ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?

Esse novo meio de informação para passageiros estará disponível nas seguintes paradas principais e pontos de transferência?

Argenteuil

Estação Argenteuil – Linha 1

Estação Argenteuil – Linha 2

Estação Argenteuil – Linha 4

Estação Argenteuil – Linha 6

Estação Argenteuil – Linha 7

Estação Argenteuil – Linha 8

Estação Argenteuil – Linha 9

Estação Argenteuil – Linha 18

Estação Val d'Argenteuil – Linha 1 para Argenteuil

Estação Val d'Argenteuil – Linha 1 até Sartrouville

Estação Val d'Argenteuil – Linha 8 para Argenteuil / Bezons

Estação Val d'Argenteuil – Linha 8 para Val d'Argenteuil

Estação Val d'Argenteuil – Linha 34 para Argenteuil / Bezons

Estação Val d'Argenteuil – Linha 34 para Val d'Argenteuil

Susan

Prefeitura

Prefeitura 2

Prefeitura 3

Champguérin

Val Notre Dame

Val Notre Dame 2

Place François Rabelais

Place François Rabelais 2

Bezons

Ponte Bezons

Ponte Bezons 2

Bougival

Estação Bougival – Linha D

Chatou

Estação Chatou-Croissy Nord – Linhas E M T 12

Estação Sul de Chatou-Croissy - Linhas D E

Renoir

Cormeilles

Estação ferroviária de Cormeilles-en-Parisis

Enghien

Estação Enghien-les-Bains – Linha 7

Carvão

Estação Houilles – Linha A

Estação Houilles – Linhas C P

Estação Houilles – Linha K

Estação Houilles – Linha L

Estação Houilles – Linha 4

Estação Houilles – Linha 6

Estação Houilles – Linha 34

Estação Houilles – linhas H J

Le Vésinet

Estação Vésinet-Le Pecq – Linha M

Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas 20 G

Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas A C

Estação Vésinet-Le Pecq – Linha F

Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas E M

Maisons-Laffitte

Estação Maisons-Laffitte – Linha 2

Estação Maisons-Laffitte – Linha 6

Estação Maisons-Laffitte – Linha 12

Sartrouville