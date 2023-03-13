Notícias semelhantes

INSTALAÇÃO RÁPIDA E DURÁVEL
Um verdadeiro portador dinâmico de informação, o E-Paper é uma nova geração de exibição ecológica que utiliza a tecnologia inovadora dos leitores digitais. Ele é alimentado por energia renovável, graças a um painel solar que recarrega uma bateria integrada. Essa solução, que pode ser facilmente integrada aos outdoors existentes, reduz muito o impacto ambiental em comparação com os quiosques atuais.
INFORMAÇÕES CONECTADAS EM TEMPO REAL
Integrando um sistema de comunicação 3G/4G, esse sistema permite que os passageiros conheçam, em tempo real, as próximas duas passagens em sua parada e oferece a possibilidade de:
- Disseminar informações atualizadas durante interrupções no trânsito,
- Promover ações comerciais ou disseminar notícias de forma flexível e responsiva.
ONDE POSSO ENCONTRAR OS TERMINAIS "E-PAPER" NA REGIÃO DE ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?
Esse novo meio de informação para passageiros estará disponível nas seguintes paradas principais e pontos de transferência?
Argenteuil
- Estação Argenteuil – Linha 1
- Estação Argenteuil – Linha 2
- Estação Argenteuil – Linha 4
- Estação Argenteuil – Linha 6
- Estação Argenteuil – Linha 7
- Estação Argenteuil – Linha 8
- Estação Argenteuil – Linha 9
- Estação Argenteuil – Linha 18
- Estação Val d'Argenteuil – Linha 1 para Argenteuil
- Estação Val d'Argenteuil – Linha 1 até Sartrouville
- Estação Val d'Argenteuil – Linha 8 para Argenteuil / Bezons
- Estação Val d'Argenteuil – Linha 8 para Val d'Argenteuil
- Estação Val d'Argenteuil – Linha 34 para Argenteuil / Bezons
- Estação Val d'Argenteuil – Linha 34 para Val d'Argenteuil
- Susan
- Prefeitura
- Prefeitura 2
- Prefeitura 3
- Champguérin
- Val Notre Dame
- Val Notre Dame 2
- Place François Rabelais
- Place François Rabelais 2
Bezons
- Ponte Bezons
- Ponte Bezons 2
Bougival
- Estação Bougival – Linha D
Chatou
- Estação Chatou-Croissy Nord – Linhas E M T 12
- Estação Sul de Chatou-Croissy - Linhas D E
- Renoir
Cormeilles
- Estação ferroviária de Cormeilles-en-Parisis
Enghien
- Estação Enghien-les-Bains – Linha 7
Carvão
- Estação Houilles – Linha A
- Estação Houilles – Linhas C P
- Estação Houilles – Linha K
- Estação Houilles – Linha L
- Estação Houilles – Linha 4
- Estação Houilles – Linha 6
- Estação Houilles – Linha 34
- Estação Houilles – linhas H J
Le Vésinet
- Estação Vésinet-Le Pecq – Linha M
- Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas 20 G
- Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas A C
- Estação Vésinet-Le Pecq – Linha F
- Estação Vésinet-Le Pecq – Linhas E M
Maisons-Laffitte
- Estação Maisons-Laffitte – Linha 2
- Estação Maisons-Laffitte – Linha 6
- Estação Maisons-Laffitte – Linha 12
Sartrouville
- Estação Sartrouville – Linhas B G S1
- Estação Sartrouville – Linha 5
- Estação Sartrouville – Linha 9
- Estação Sartrouville – Linha 1
- Bandeja