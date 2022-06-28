Notícias semelhantes

No Transporte Responsivo à Demanda, as rotas das linhas 201 e 202 são fundidas, entre a estação de Brétigny-sur-Orge e o município de Itteville.

Durante a semana, o Transport à la Demande oferece 3 viagens por direção:

Da estação de trem Brétigny-sur-Orge: 10h44, 12h57, 15h25

Do Collège Doisneau: 09:38, 11:51, 14:19

Aos sábados, os ônibus operam com reserva das 8h30 às 19h05.