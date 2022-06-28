Notícias semelhantes

A partir de 1º de agosto de 2022, nos dias úteis, das 10h às 16h, e aos sábados durante todo o dia, as linhas 201/202, 205, 206 e 208 passarão a operar com reserva.
Mapa mostrando as diferentes linhas dentro do perímetro da Comunidade de Municípios de Val d'Essonne que se beneficiam do Transporte Responsivo à Demanda
Linhas 201 e 202
No Transporte Responsivo à Demanda, as rotas das linhas 201 e 202 são fundidas, entre a estação de Brétigny-sur-Orge e o município de Itteville.
Durante a semana, o Transport à la Demande oferece 3 viagens por direção:
- Da estação de trem Brétigny-sur-Orge: 10h44, 12h57, 15h25
- Do Collège Doisneau: 09:38, 11:51, 14:19
Aos sábados, os ônibus operam com reserva das 8h30 às 19h05.
Linha 205
Novo terminal: todas as viagens da linha 205 de e para a estação Bouray (Lardy) são estendidas até Guigneville-sur-Essonne (parada da Gendarmaria).
As viagens entre Vayres-sur-Essonne (parada Mairie) e Guigneville-sur-Essonne (parada da Gendarmaria) mudam para o Transporte sob Demanda.
Durante a semana, 1 viagem por hora em cada direção:
- Na direção da estação de Bouray: primeira partida às 10h32 (parada da Gendarmaria), última partida às 14h44
- Da estação Bouray: primeira partida às 9h53, última partida às 15h29.
No Transporte Responsivo à Demanda, uma em cada duas viagens oferece serviço ao município de Baulne.
Aos sábados, a linha 205 opera com reserva das 8h30 às 19h30.
Linha 206
No Transporte Responsivo à Demanda, as rotas das linhas 206A e 206B são fundidas (passando pelo centro da cidade de La-Ferté-Alais e depois em direção ao município de D'Huison-Longueville), e a rota é estendida até o município de Orveau.
Durante a semana, o Transport à la Demande oferece 3 viagens por direção:
- Da estação de trem de Bouray (Lardy): 10h32, 12h48, 14h49
- De Orveau: 09:21, 11:42, 13:48
Aos sábados, os ônibus operam com reserva das 8h30 às 19h30.
Linha 208
Durante a semana, cerca de 1 viagem a cada 1h30 por direção e sublinha (208A e 208B):
- Início do serviço T&D às 9h20 em Auvernaux (208A) e às 9h54 em Ormoy (208B)
- Última partida do TtoD às 15h55 de Echarcon (208A) e às 16h11 de Champcueil (208B)
Aos sábados, os ônibus operam com reserva das 6h às 20h.
Para reservar, é simples!
Visite o site tad.idfmobilites.fr ou baixe o aplicativo T&D da Île-de-FranceMobilités no seu smartphone. Tudo o que você precisa fazer écriar sua conta, selecionarsua linha e inserir as informações dasua viagem: horário, paradas de embarque e descida desejadas.
Você também pode nos contatar por telefone no 09 70 80 96 63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Mais informações sobre Como entrar em contato com o serviço Transport on Demand da Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)