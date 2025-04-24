Notícias semelhantes

Seu TàD Loing e TàD Nemours expandem seu serviço para aumentar a mobilidade

Os serviços Transport à la Demande Loing et Nemours estão ampliando sua oferta para atender a um novo ponto de interesse!

TàD Loing e TàD Nemours

Novidade no território do Vale do Loing: um novo município no TàD Loing (Darvault), assim como um novo ponto de acesso ("Clos Saint Jean").

Sua TàD amplie a oferta e adapte-se às suas viagens para uma mobilidade sob medida!

Esta nova oferta entra em vigor a partir de segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

  • O serviço de transporte Loing Demand-Responsive agora atende o município de Darvault, com dois pontos de parada: "Liberté" e "Petit Châtelet".
  • Essa extensão permite que os moradores tenham soluções adicionais de transporte de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 16h30, até a estação Saint-Pierre-lès-Nemours, o centro da cidade de Nemours ou o hospital.
  • A parada "Clos Saint Jean" torna-se um novo ponto de alimentação para o TàD Loing e o TàD Nemours.
Reserve sua carona aqui

Como reservar?

Este serviço está disponível apenas mediante reserva.

  • No aplicativo ou site T&D da Île-de-France Mobilités,
  • Por telefone via centro de reservas nas 0800 10 20 20 das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira , para reservar com até 30 dias de antecedência,
  • Até 1 hora antes da partida (dependendo do setor), selecionando sua linha, sua parada e seu horário.
Baixe o novo folheto TàD Nemours e consulte o mapa dos pontos de parada clicando aqui
Baixe o novo folheto do TàD Loing, consulte o mapa dos pontos de parada clicando aqui

Para saber mais sobre as notícias da região, acesse nossa conta X: @Loing_IDFM

