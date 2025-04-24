Notícias semelhantes

Novidade no território do Vale do Loing: um novo município no TàD Loing (Darvault), assim como um novo ponto de acesso ("Clos Saint Jean").
Sua TàD amplie a oferta e adapte-se às suas viagens para uma mobilidade sob medida!
Esta nova oferta entra em vigor a partir de segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.
- O serviço de transporte Loing Demand-Responsive agora atende o município de Darvault, com dois pontos de parada: "Liberté" e "Petit Châtelet".
- Essa extensão permite que os moradores tenham soluções adicionais de transporte de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 16h30, até a estação Saint-Pierre-lès-Nemours, o centro da cidade de Nemours ou o hospital.
- A parada "Clos Saint Jean" torna-se um novo ponto de alimentação para o TàD Loing e o TàD Nemours.
Como reservar?
Este serviço está disponível apenas mediante reserva.
- No aplicativo ou site T&D da Île-de-France Mobilités,
- Por telefone via centro de reservas nas 0800 10 20 20 das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira , para reservar com até 30 dias de antecedência,
- Até 1 hora antes da partida (dependendo do setor), selecionando sua linha, sua parada e seu horário.