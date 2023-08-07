Notícias semelhantes

De sábado, 12 a segunda-feira, 14 de agosto, as estações de La Plaine - Stade de France até a Gare du Blanc-Mesnil, assim como as de Sevran Livry a Mitry-Claye, não serão atendidas pelo RER B. Ônibus substitutos serão instalados e suas linhas serão adaptadas localmente para compensar esse fechamento.
No seu território de Terres d'Envol, 5 linhas de ônibus serão afetadas pelas adaptações na segunda-feira, 14 de agosto de 2023!
- Linha 43: o terminal Gare d'Aulnay-sous-Bois será transferido para a parada Stade du Moulin Neuf
Uma caminhada de 10 a 15 minutos levará você até a parada Stade du Moulin Neuf a partir da Gare d'Aulnay-sous-Bois.
- Linha 618: o terminal Gare d'Aulnay-sous-Bois será transferido para a parada Normandie em direção à Gare d'Aulnay-sous-Bois
Uma caminhada de 10 a 15 minutos levará você até a parada Normandie a partir da estação de trem Aulnay-sous-Bois.
- Linha 617: o terminal em Gare d'Aulnay-sous-Bois será transferido para Gare de Villepinte
- Linha 15: horários adaptados na rota Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes
O terminal de uma em cada duas viagens será construído na estação Sevran Beaudottes, em vez da estação Aulnay-sous-Bois.
Durante o horário de pico, há 1 ônibus a cada 8 a 12 minutos entre a Gare du Vert-Galant e a Gare de Sevran Beaudottes, e 1 ônibus a cada 15 a 20 minutos entre a Gare de Sevran Beaudottes e a Gare d'Aulnay-sous-Bois.
- Linha 620: horários adaptados no eixo Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil
A ligação entre o Metrô 5 de Bobigny Pablo Picasso e a Gare du Blanc-Mesnil será reforçada com 1 ônibus a cada 12 a 15 minutos entre Bobigny Pablo Picasso e a Gare du Blanc-Mesnil durante o horário de pico.
Atrações adicionais estarão disponíveis até o final da noite, conectando-se com o último Metrô 5 em Bobigny Pablo Picasso.
A ligação entre a Gare du Blanc-Mesnil e a ZA du Pont Yblon terá 1 ônibus a cada 25 a 30 minutos durante o horário de pico.
Os cronogramas detalhados deste dia excepcional serão atualizados no site iledefrance-mobilites.fr e em sua inscrição.
O suporte de passageiros para suas linhas também será modificado nas estações de ônibus norte e sul no Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.
Para acomodar os ônibus substitutos do RER B, será necessária uma reorganização da alocação das plataformas das suas linhas regulares nas estações de ônibus do Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.
O serviço de passageiros em suas linhas regulares na segunda-feira, 14 de agosto, será realizado de acordo com o plano disponível abaixo.