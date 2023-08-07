Notícias semelhantes

Linha 617: o terminal em Gare d'Aulnay-sous-Bois será transferido para Gare de Villepinte

Linha 15: horários adaptados na rota Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes

O terminal de uma em cada duas viagens será construído na estação Sevran Beaudottes, em vez da estação Aulnay-sous-Bois.

Durante o horário de pico, há 1 ônibus a cada 8 a 12 minutos entre a Gare du Vert-Galant e a Gare de Sevran Beaudottes, e 1 ônibus a cada 15 a 20 minutos entre a Gare de Sevran Beaudottes e a Gare d'Aulnay-sous-Bois.

Linha 620: horários adaptados no eixo Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil

A ligação entre o Metrô 5 de Bobigny Pablo Picasso e a Gare du Blanc-Mesnil será reforçada com 1 ônibus a cada 12 a 15 minutos entre Bobigny Pablo Picasso e a Gare du Blanc-Mesnil durante o horário de pico.

Atrações adicionais estarão disponíveis até o final da noite, conectando-se com o último Metrô 5 em Bobigny Pablo Picasso.

A ligação entre a Gare du Blanc-Mesnil e a ZA du Pont Yblon terá 1 ônibus a cada 25 a 30 minutos durante o horário de pico.

Os cronogramas detalhados deste dia excepcional serão atualizados no site iledefrance-mobilites.fr e em sua inscrição.