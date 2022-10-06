A partir de 3 de janeiro de 2023, encontre os cronogramas de 3 de janeiro de 2023 no seguinte artigo:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/detail/une-offre-de-bus-allegee-sur-le-territoire-paris-saclay

Desde 1º de agosto e até 2 de janeiro de 2023, devido a dificuldades na contratação de motoristas, ocorreram interrupções nas suas linhas de ônibus em Paris Saclay.

Somos obrigados a reduzir a oferta de transporte em 7 linhas de ônibus da sua rede:

91.06 / DM11C / 2 / 3 / 4 / 22 / 23

Encontre abaixo os horários adaptados.