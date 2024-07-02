Notícias semelhantes

Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas nas áreas de Brie e 2 Morin são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024:

Passagem da Chama em Melun e depois em Meaux no sábado, 20 de julho

As rotas das linhas expressas 01, 03A e 56 serão ocasionalmente afetadas e algumas paradas não serão atendidas durante toda a duração do evento:

Em Melun, entre 12h30 e 16h00 :

o cancelamento do serviço para a Avenue de Meaux e Victor Hugo / Porte de Paris pararia apenas na linha expressa 01 na direção Coulommiers - > Melun. Encontre os detalhes dessas mudanças.

Em Meaux, entre 14h e 20h30 :

Na linha 03A : cancelamento do serviço nas paradas de La Hayette (em ambas as direções), Marché (em direção à estação Meaux) e Médiathèque (em direção a Coulommiers). Encontre os detalhes dessas mudanças.

Na linha 56 : cancelamento do serviço nas paradas Octroi e Marronniers (na direção da estação Meaux), Cité Administrative e Jean Vilar / Avenue Foch (na direção da estação La Ferté sous Jouarre) e Poste / Allende (em ambas as direções). Encontre os detalhes dessas mudanças.

Horário de funcionamento adaptado neste verão

De 15 de julho a 15 de setembro de 2024, os horários das linhas Express 01, Express 17, Express 62, linha 59 e do serviço urbano Coulommiers A serão excepcionalmente modificados.