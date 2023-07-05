Encontre seus horários de verão online

Publicado em

Leitura 1 min

Neste verão, seus horários estarão disponíveis apenas em versão digital como parte de uma abordagem eco-responsável.

Horários de verão do território do Bus Essonne Sud Est
Horários de verão para suas rotas de ônibus

Neste verão, encontre todos os seus horários de verão online.

Para fazer parte de uma abordagem de RSC eco-responsável e limitar nosso desperdício, optamos por não imprimir folhetos de cronograma para o verão de 2023.

Onde posso encontrar minhas horas para este verão?

Seus horários estão disponíveis em:

- O site > Horários das linhas de ônibus Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de ônibus

- Na sua prefeitura

- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 76 41 11 67

Seu horário de funcionamento de segunda-feira, 10 de julho, a domingo, 03 de setembro de 2023:

Linha 4301 (anteriormente linha 201)

 -  17.1 MB

Linha 4303 (anteriormente linha 203)

 -  3.7 MB

Linha 4305 (anteriormente linha 205)

 -  3.9 MB

Linhas 4306 e 4316 (anteriormente linhas 206A e 206B)

 -  18.8 MB

Linha 4307 (anteriormente linha 207)

 -  5.9 MB

Linhas 4308 e 4318 (anteriormente linhas 208A e 208B)

 -  8.6 MB

Linha 4309 (anteriormente linha 209)

 -  5.9 MB

Notícias semelhantes