Notícias semelhantes

Seu horário de inverno já está disponível!

A partir de 23 de dezembro de 2024, suas linhas entrarão em modo inverno!

Horário de funcionamento no inverno

Seus novos horários, válidos de 23 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025, já estão disponíveis para download abaixo:

Horário Linha 1510

 -  817.0 KB

Horário Linha 1511

 -  1.6 MB

Horário Linha 1512

 -  958.5 KB

Horário Linha 1513

 -  655.8 KB

Horário Linha 1514

 -  775.9 KB

Horário Linha 1515

 -  1.0 MB

Horário Linha 1516

 -  815.9 KB

Horário Linha 1517

 -  436.1 KB

Horário Linha 1518

 -  343.1 KB

Horário Linha 1519

 -  430.8 KB

Horário Linha 1520

 -  1.2 MB

Horário Linha 1521

 -  367.0 KB

Horário Linha 1527

 -  1.1 MB

Horário Linha 1533

 -  894.7 KB

Horário Linha 1537

 -  1.5 MB

Novo horário de funcionamento a partir de 6 de janeiro de 2025

A partir de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, os horários das linhas 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 e 1537 serão modificados. Os novos horários estarão disponíveis em nosso site, e folhetos estarão disponíveis com nossos motoristas a partir dessa data.

Você também pode encontrar os horários das suas linhas em tempo real na seção Circulação do site da Île-de-France Mobilités.

