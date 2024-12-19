Notícias semelhantes

Novo horário de funcionamento a partir de 6 de janeiro de 2025

A partir de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, os horários das linhas 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 e 1537 serão modificados. Os novos horários estarão disponíveis em nosso site, e folhetos estarão disponíveis com nossos motoristas a partir dessa data.