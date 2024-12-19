Notícias semelhantes

Horário de funcionamento no inverno
Seus novos horários, válidos de 23 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025, já estão disponíveis para download abaixo:
Novo horário de funcionamento a partir de 6 de janeiro de 2025
A partir de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, os horários das linhas 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 e 1537 serão modificados. Os novos horários estarão disponíveis em nosso site, e folhetos estarão disponíveis com nossos motoristas a partir dessa data.
Você também pode encontrar os horários das suas linhas em tempo real na seção Circulação do site da Île-de-France Mobilités.