Notícias semelhantes

Quais são os elementos importantes a lembrar para que seu retorno às aulas ocorra da forma mais tranquila possível?

De segunda-feira, 25 de agosto a domingo, 31 de agosto de 2025: os horários aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2025-2026, exceto para as linhas 6213 e 6216, bem como para as linhas escolares (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288), onde o horário de retorno às aulas começará a partir de segunda-feira, 1º de setembro de 2025.

Então lembre-se de conferir os horários da sua fila habitual antes de sair!