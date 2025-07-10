Notícias semelhantes

Quais são os elementos importantes a lembrar para que seu retorno às aulas ocorra da forma mais tranquila possível?
- De segunda-feira, 25 de agosto a domingo, 31 de agosto de 2025: os horários aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2025-2026, exceto para as linhas 6213 e 6216, bem como para as linhas escolares (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288), onde o horário de retorno às aulas começará a partir de segunda-feira, 1º de setembro de 2025.
Então lembre-se de conferir os horários da sua fila habitual antes de sair!
As mudanças nas suas linhas são as seguintes:
- Linha 6209 : Exclusão definitiva do julgamento PASTEUR
- Linha 6216 : Implementação de uma nova rota que permite a extensão da linha até o distrito de Le Clos, Louveciennes.
Quatro novas paradas:
- Estação ferroviária Louveciennes - Vigée Lebrun
- Vauvenards
- Sudão
- Ariel
- Linha 6276 : Remoção da parada CIMETIERE Noisy-le-Roi
- Linha 6284 :
A partir de 1º de setembro de 2025, os estudantes não serão mais buscados no ponto de parada na Rue Thessalonique, mas sim no abrigo de ônibus Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King, localizado na Rue de La Minière.
Os estudantes também têm a oportunidade de embarcar na seguinte parada: Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King no abrigo de ônibus localizado na rue Collin Mamet.