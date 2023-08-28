Notícias semelhantes

Encontre todos os horários de volta às aulas das linhas de ônibus no seu território de Essonne Sud Est. Esses cronogramas estão em vigor a partir de segunda-feira, 04 de setembro de 2023.
Onde posso encontrar meus horários para o início do ano letivo?
Seus horários estão disponíveis em:
- O site > Horários das linhas de ônibus Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)
- Na aplicação IDF Mobilités
- No seu ponto de ônibus
- Na sua prefeitura
- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 76 41 11 67