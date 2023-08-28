Notícias semelhantes

Prepare-se para o início do novo ano letivo baixando seus horários de ônibus!

Baixe os horários das suas linhas de ônibus.

Encontre todos os horários de volta às aulas das linhas de ônibus no seu território de Essonne Sud Est. Esses cronogramas estão em vigor a partir de segunda-feira, 04 de setembro de 2023.

Onde posso encontrar meus horários para o início do ano letivo?

Seus horários estão disponíveis em:

- O site > Horários das linhas de ônibus Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de ônibus

- Na sua prefeitura

- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 76 41 11 67

Seu horário de funcionamento a partir de segunda-feira, 04 de setembro de 2023:

Linha 4301 (anteriormente linha 201)
Linha 4303 (anteriormente linha 203)
Linha 4305 (anteriormente linha 205)
Linhas 4306 e 4316 (anteriormente linhas 206A e 206B)
Linha 4307 (anteriormente linha 207)
Linhas 4308 e 4318 (anteriormente linhas 208A e 208B)
Linha 4309 (anteriormente linha 209)
Linha 4321 (anteriormente linha 221)
Linha 4322 (anteriormente linha 222)
Linha 4323 (anteriormente linha 223)
Linha 4324 (anteriormente linha 224)
Linha 4325 (anteriormente linha 225)
Linha 4326 (anteriormente linha 226)
Linha 4327 (anteriormente linha 227)
Linha 4328 (anteriormente linha 228)
Linha 4329 (anteriormente linha 229)
Linha 4330 (anteriormente linha 230)
Linha 4331 (anteriormente linha 231)
Linha 4332 (anteriormente linha 232)
Linha 4341 (anteriormente linha 284-001)
Linha 4342 (anteriormente linha 284-002)
Linha 4343 (anteriormente linha 284-003)
Linha 4344 (anteriormente linha 284-004)
Linha 4345 (anteriormente linha 284-005 dividida em 4 linhas)
Linha 4346 (anteriormente linha 284-006)
Linha 4347 (anteriormente linha 284-005 dividida em 4 linhas)
Linha 4348 (anteriormente linha 284-005 dividida em 4 linhas)
Linha 4349 (anteriormente linha 284-005 dividida em 4 linhas)
Ônibus noturno a partir da estação de trem de Bouray ou Mennecy

