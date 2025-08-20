Notícias semelhantes

Volta às aulas 2025: os novos horários estão disponíveis!

Após o início do ano letivo no verão, a partir de segunda-feira, 25 de agosto, novos horários serão aplicados nas linhas do seu território para acompanhar seu retorno à vida cotidiana. Encontre-os aqui!

Vá à Agência de Ônibus do território Saint Germain Boucles de Seine para pegar os novos panfletos das suas linhas favoritas!

Algumas novidades marcarão o início do ano letivo 2025/2026

  • Linhas 10 e 11: o Centro Multimodal de Intercâmbio Marly-le-Roi será atendido permanentemente por essas duas linhas no lado do Beque (novo uso das plataformas PEM disponível aqui).
  • Linha 21 : a partida do Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie será às 7h54 em vez das 8h02.
  • Linha 18S : o horário de partida do ponto Jean Moulin na sexta-feira será ajustado para 16h15 em vez de 17h10.
  • Linha A14 Express : duas novas partidas ocorrerão às 9h00 a partir da parada Renaissance e às 17h00 da parada La Défense - Terminal Jules Verne.

Veja abaixo os horários detalhados das linhas de ônibus na região de Saint Germain Boucles de Seine:

