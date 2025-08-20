Notícias semelhantes

Vá à Agência de Ônibus do território Saint Germain Boucles de Seine para pegar os novos panfletos das suas linhas favoritas!
Algumas novidades marcarão o início do ano letivo 2025/2026
- Linhas 10 e 11: o Centro Multimodal de Intercâmbio Marly-le-Roi será atendido permanentemente por essas duas linhas no lado do Beque (novo uso das plataformas PEM disponível aqui).
- Linha 21 : a partida do Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie será às 7h54 em vez das 8h02.
- Linha 18S : o horário de partida do ponto Jean Moulin na sexta-feira será ajustado para 16h15 em vez de 17h10.
- Linha A14 Express : duas novas partidas ocorrerão às 9h00 a partir da parada Renaissance e às 17h00 da parada La Défense - Terminal Jules Verne.
Veja abaixo os horários detalhados das linhas de ônibus na região de Saint Germain Boucles de Seine:
- Linha R1 : horário disponível aqui
- Linha R2N : horário disponível aqui
- Linha R2S : horário disponível aqui
- Linha R3N : horário disponível aqui
- Linha R3S : horário disponível aqui
- Linha R4 : horário disponível aqui
- Linha R5 : horário disponível aqui
- Linha 8 : horário disponível aqui
- Linha 9 : horário disponível aqui
- Linha 10 : horário disponível aqui
- Linha 11 : horário disponível aqui
- Linha 12 : horário disponível aqui
- Linha 15 : horário disponível aqui
- Linha 18S : horário disponível aqui
- Linha 21 : horário disponível aqui
- Linha 21S : horário disponível aqui
- Linha TàD78 : horário disponível aqui
- Linha Express 1 : horário disponível aqui
- Linha A14 Express : horário disponível aqui
- Linha da noite : horário disponível aqui
- Linha N153 : horário disponível aqui
Para encontrar todas as notícias do seu território, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM