Notícias semelhantes

O alerta de tráfego permite que você seja informado sobre o status do tráfego da sua rede em tempo real, mas também sobre desvios futuros.
Ele permite que você antecipe suas viagens ou encontre uma solução alternativa em caso de interrupções imprevistas.
Para assinar, é muito simples:
1/ Crie sua conta para que suas linhas apareçam em "favoritos"
2/ No aplicativo ou site da Île-de-France Mobilités, selecione sua fila na seção Circulação > Horários
3/ Clique no pequeno sino de "alerta"
4/ Você também pode definir os dias e horários de recebimento dos seus alertas