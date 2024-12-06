Notícias semelhantes

De segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, até domingo, 5 de janeiro de 2025, saia em busca do Papai Noel!
Escondido em 10 dos seus ônibus, tente encontrar um, tire uma foto e ganhe um presente se você for sorteado!
O princípio do jogo
10 Papais Noéis foram escondidos nos seus ônibus. Sua missão? Encontre um, tire uma selfie e compartilhe sua foto na nossa conta X para participar do sorteio.
Como participar?
- Seja titular de uma conta pessoal X
- Assine a Conta X @Mtmorency_IDFM
- Republicar o post do jogo
- Tire uma selfie com o adesivo do Papai Noel a bordo do ônibus
- Envie uma mensagem privada ou mencione a conta com a foto
- Especifique no post X contendo a foto, o "#MTMORENCYPhoto"
Um presente a ser conquistado entre muitos prêmios!
- 2 cartões de 5 ingressos para cinema da UGC
- Uma refeição para dois no restaurante "Au cœur de la forêt" em Montmorency
- 20 ingressos para a área aquática "La vague" em Soisy-sous-Montmorency
Você está pronto para aceitar o desafio ? Vejo vocês em 9 de dezembro a bordo dos seus ônibus para começar a caça ao Papai Noel!