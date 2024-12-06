Notícias semelhantes

Competição de Natal: Papai Noel está escondido nos seus ônibus!

10 Papais Noéis entraram nos seus ônibus... Cabe a você encontrar um!

De segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, até domingo, 5 de janeiro de 2025, saia em busca do Papai Noel!

Escondido em 10 dos seus ônibus, tente encontrar um, tire uma foto e ganhe um presente se você for sorteado!

O princípio do jogo

10 Papais Noéis foram escondidos nos seus ônibus. Sua missão? Encontre um, tire uma selfie e compartilhe sua foto na nossa conta X para participar do sorteio.

Como participar?

  1. Seja titular de uma conta pessoal X
  2. Assine a Conta X @Mtmorency_IDFM
  3. Republicar o post do jogo
  4. Tire uma selfie com o adesivo do Papai Noel a bordo do ônibus
  5. Envie uma mensagem privada ou mencione a conta com a foto
  6. Especifique no post X contendo a foto, o "#MTMORENCYPhoto"

Para consultar as regras completas da competição, veja abaixo:

 -  688.9 KB

Um presente a ser conquistado entre muitos prêmios!

  • 2 cartões de 5 ingressos para cinema da UGC
  • Uma refeição para dois no restaurante "Au cœur de la forêt" em Montmorency
  • 20 ingressos para a área aquática "La vague" em Soisy-sous-Montmorency

Você está pronto para aceitar o desafio ? Vejo vocês em 9 de dezembro a bordo dos seus ônibus para começar a caça ao Papai Noel!

