Notícias semelhantes

Como participar

Para validar uma entrada:

Assine a Conta X @Melun_IDFM Como o post de hoje Comente no post de hoje com o nome exato da parada fotografado

Apenas uma resposta é permitida por dia e por pessoa. Cada resposta correta adiciona uma entrada ao sorteio final, com um máximo de 24 possíveis inscrições. As inscrições encerram em 30 de dezembro de 2025 às 23h.

Prêmio em jogo

Um participante será sorteado aleatoriamente em 31 de dezembro de 2025 entre todas as pessoas que deram pelo menos uma resposta correta.

O vencedor geral ganhará um cartão-presente multi-marca no valor de 100 euros, além de uma visita privada a um dos nossos Centros de Operações de Ônibus na região de Grand Melun.