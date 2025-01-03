Notícias semelhantes

Comunicação visual em estilo ilustrado, em verde, vermelho e branco, com o tema do Natal.
Contém os seguintes elementos textuais e gráficos:
No topo do visual:
Banner verde escuro com texto branco:
"COMPETIÇÃO DE 1 A 24 DE DEZEMBRO DE 2025"
No centro, em uma grande bolha vermelha arredondada:
Texto verde claro:
"Tente ganhar um cartão-presente no valor de €100"
À esquerda da caixa de texto visual, sobre um fundo verde:
"PARA PARTICIPAR, HÁ 3 ETAPAS:
- Indique nos comentários o nome do ponto de ônibus cuja foto é publicada todos os dias na X account@Melun_IDFM
- Gostei do post
- Certifique-se de estar inscrito na conta
BOA SORTE A TODOS,
E BOAS FESTAS EM NOSSAS LINHAS! »
À direita do visual:
Ilustração de um ponto de ônibus decorado com uma coluna de luzes multicoloridas.
Ao lado, um trenó vermelho transbordando de pacotes de presente numerados de 1 a 24, como um calendário do Advento.
Ao redor, alguns flocos de neve decorativos e estrelas.
Canto inferior direito:
Logo da "Île-de-France Mobilités".
Para permitir que todos descubram ou redescubram os pontos emblemáticos de parada, a Île-de-France Mobilités está lançando um concurso do Advento na conta X do território de Grand Melun, Adivinha a Parada.
Princípio do jogo
De 1º a 24 de dezembro de 2025, uma foto de uma parada localizada no território de Grand Melun, cujo nome será borrado, é publicada diariamente na conta X @Melun_IDFM. Sua missão é reconhecer o julgamento representado e encontrar seu nome exato.
Como participar
Para validar uma entrada:
- Assine a Conta X @Melun_IDFM
- Como o post de hoje
- Comente no post de hoje com o nome exato da parada fotografado
Apenas uma resposta é permitida por dia e por pessoa. Cada resposta correta adiciona uma entrada ao sorteio final, com um máximo de 24 possíveis inscrições. As inscrições encerram em 30 de dezembro de 2025 às 23h.
Prêmio em jogo
Um participante será sorteado aleatoriamente em 31 de dezembro de 2025 entre todas as pessoas que deram pelo menos uma resposta correta.
O vencedor geral ganhará um cartão-presente multi-marca no valor de 100 euros, além de uma visita privada a um dos nossos Centros de Operações de Ônibus na região de Grand Melun.