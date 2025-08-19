Notícias semelhantes

Visite o Centro Operacional de Ônibus em Lieusaint e descubra como funciona. Vejo você na quarta-feira, 17 de setembro, das 10h às 12h ou das 14h30 às 16h30, e no sábado, 20 de setembro, das 10h às 12h.
Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para uma visita guiada ao Centro Operacional de Ônibus (COB) da sua região para descobrir o que acontece nos bastidores do mundo dos transportes : o trabalho do motorista, a oficina de manutenção, o Posto de Comando Centralizado (PCC), A frota de veículos e muito mais!
Conheça nossas equipes no COB em Lieusaint na quarta-feira, 17 de setembro de 2025, das 10h às 12h ou das 14h30 às 16h30, e no sábado, 20 de setembro, das 10h às 12h.
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.
Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
Centro Operacional de Ônibus Sénart
Avenue René Cassin 77127 Lieusaint
Acesso de ônibus: linhas 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 ou Tzen1 + 3 minutos a pé
Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro.