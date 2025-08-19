Tenha uma visão dos bastidores das suas rotas de ônibus durante um tour guiado!

Publicado em

Leitura 1 min

Na quarta-feira, 17 de setembro e sábado, 20 de setembro de 2025, participe de uma visita guiada ao Centro Operacional de Ônibus Lieusaint.

O ônibus como você nunca viu antes!

Visite o Centro Operacional de Ônibus em Lieusaint e descubra como funciona. Vejo você na quarta-feira, 17 de setembro, das 10h às 12h ou das 14h30 às 16h30, e no sábado, 20 de setembro, das 10h às 12h.

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?

Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para uma visita guiada ao Centro Operacional de Ônibus (COB) da sua região para descobrir o que acontece nos bastidores do mundo dos transportes : o trabalho do motorista, a oficina de manutenção, o Posto de Comando Centralizado (PCC), A frota de veículos e muito mais!

Conheça nossas equipes no COB em Lieusaint na quarta-feira, 17 de setembro de 2025, das 10h às 12h ou das 14h30 às 16h30, e no sábado, 20 de setembro, das 10h às 12h.

Inscreva-se aqui até sexta-feira, 12 de setembro!

O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.

Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

Centro Operacional de Ônibus Sénart
Avenue René Cassin 77127 Lieusaint

Acesso de ônibus: linhas 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 ou Tzen1 + 3 minutos a pé

Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro.

Para saber mais sobre as notícias do seu território, acesse nossa conta X: @Senart_IDFM

Notícias semelhantes