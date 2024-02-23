A partir de segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, todas as noites a partir das 22h, você tem a opção de pedir ao motorista da sua linha 6134 que pare o mais próximo possível do seu destino, entre dois pontos de ônibus.

Onde posso me desligar?

A parada solicitada deve estar na rota da linha 6134, entre duas paradas. O motorista decide o local exato de descida, o mais próximo possível do seu destino, claro, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e total segurança.

Como indico onde quero sair?

Tudo o que você precisa fazer é avisar o motorista, no máximo uma parada antes do seu destino. A descida então será apenas pela porta da frente. Com esse novo sistema, você não só poderá se beneficiar de um serviço mais seguro, mas também economizar tempo ao se aproximar do seu destino final.

Você tem alguma dúvida sobre esse esquema?

Consulte a página dedicada a este assunto clicando aqui.