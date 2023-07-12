Adaptando a oferta às necessidades dos usuários da linha 701
A oferta da linha 701 é reforçada aos sábados durante períodos escolares e feriados curtos, com um ônibus a cada 20 minutos em vez de 25 minutos.
A linha volta a atender a zona hoteleira Mesnil-Amelot.
A linha 705 se une à 703
As linhas 703 e 705 se unem e se tornam uma única linha: linha 703. O serviço para a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard é simplificado, permitindo que os usuários cheguem à estação mais rapidamente a partir de Saint-Pathus e Saint-Soupplets.
Melhorando a ligação entre as estações Louvres e Roissypole com a linha 702
A partir de 28 de agosto de 2023, novos horários e frequências facilitarão conexões com o RER D na estação Louvres e o RER B na estação Roissypole.
O distrito de Rond-point de l'Etang é atendido pela linha 711 durante o horário de pico.
Expandindo a oferta entre Saint-Mard e Villeroy com o 710
A partir de 28 de agosto de 2023, um ônibus da linha 710 a cada 30 minutos, durante o horário de pico de segunda a sexta-feira, de Montgé-en-goële, Villeroy, Juilly até Dammartin-en-Goële:
- 6 viagens adicionais pela manhã e à noite entre Montgé e Villeroy.
A Linha 710 adapta seu horário aos dos trens da linha K, para melhorar a conexão.
O serviço escolar para o Lycée Charles de Gaulle é fornecido pela nova linha 712.
Criação da linha escolar 712 para assumir as atuais linhas 710 e 711
A partir de 4 de setembro de 2023, uma nova linha é criada para alcançar mais rapidamente o Collège Georges Brassens em Saint-Mard, o Lycée Charles de Gaulle em Longperrier e as escolas de Meaux.
De 11 de setembro de 2023:
712 D: nova rota às 18h40 da estação Meaux até a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: nova corrida às 8h15 da estação Dammartin Juilly-Saint-Mard para a segunda entrada das escolas particulares de Meaux.
Conectando o setor de Moussy à estação Dammartin-Juilly Saint Mard com a 711
A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 711 é simplificada: servirá a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard a partir de Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux e Villeneuve-sous-Dammartin.
- Trecho Saint-Mard – Meaux: assumido pela 712
- Trecho Saint-Mard – Othis: assumido pela 708
- Trecho Villeneuve-sous-Dammartin – Othis: 701
- Trecho Saint-Mard – Longperrier: assumido pela 709
A linha é estendida até a parada "La Fortelle" em Moussy-le-Neuf. Uma nova parada também é atendida: a parada "Les Archers" em Longperrier.
O Collège de Moussy-le-Neuf será atendido pela linha 711 a partir de 4 de setembro de 2023.
Restaurando a linha 716 à sua vocação
A Linha 756 está mudando de número: a partir de 4 de setembro de 2023, é renumerada como 716.
A linha permite chegar ao Collège Cours Bautain em Juilly, a partir de Moussy-le-Neuf, Othis, Dammartin e Saint-Mard.
Melhoria da ligação entre as estações Mitry-Claye e Dammartin-Juilly-Saint-Mard com a linha 22
A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 22 facilitará conexões com a linha K e conectará a estação Mitry-Claye à estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, passando pelos municípios de Juilly e Thieux, a cada 30 minutos.
A linha atenderá a estação Thieux Nantouillet.
A solução para viagens fora do pico e aos sábados graças ao Goële TàD
O distrito de Beaumarchais, em Othis, será atendido pela TàD goële (Z1 e Z2)
De segunda a sexta-feira, 2 partidas à noite são oferecidas a partir da estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, às 20h52 e 21h49, para chegar a Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard e Rouvres.
Para reservar, é muito simples:
Ir para:
· O aplicativo IDFM T&D
· no site tad.iledefrance-mobilites.fr
· por telefone no 09 70 80 96 63 das 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
Chegar à estação Meaux com mais facilidade com o reforço da oferta durante o dia e à noite graças à linha 704
A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 704 permitirá chegar à estação Meaux. Ônibus mais antigos, posteriores e frequentes para conexão com a linha P. Com um ônibus a cada 20 minutos durante o horário de pico, de segunda a sexta-feira.
As excursões escolares na linha 704 são transferidas para a linha 714.
Uma linha escolar 714 para atender as escolas de Saint-Soupplets e Meaux
A partir de 4 de setembro de 2023, a linha escolar 714 atende as escolas de Meaux (Lycée Bossuet, Lycée Pierre de Coubertin, Lycée Jean-Vilar), o Collège Nicolas Tronchon em Saint-Soupplets e o Collège Henri IV.
A partir de 11 de setembro de 2023, a linha 714A atenderá novas paradas no município de Saint-Soupplets.