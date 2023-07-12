A partir de 28 de agosto, novas novidades nas suas linhas no setor Dammartin-en-Goële - Saint-Pathus

A partir de 28 de agosto, suas linhas de ônibus estão mudando para facilitar as viagens no território de Roissy Est

Adaptando a oferta às necessidades dos usuários da linha 701

A oferta da linha 701 é reforçada aos sábados durante períodos escolares e feriados curtos, com um ônibus a cada 20 minutos em vez de 25 minutos.
A linha volta a atender a zona hoteleira Mesnil-Amelot.

Consulte os horários da sua linha 701 válida a partir de 11 de setembro de 2023

A linha 705 se une à 703

As linhas 703 e 705 se unem e se tornam uma única linha: linha 703. O serviço para a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard é simplificado, permitindo que os usuários cheguem à estação mais rapidamente a partir de Saint-Pathus e Saint-Soupplets.

Consulte o cronograma da sua linha 703 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Melhorando a ligação entre as estações Louvres e Roissypole com a linha 702

A partir de 28 de agosto de 2023, novos horários e frequências facilitarão conexões com o RER D na estação Louvres e o RER B na estação Roissypole.

O distrito de Rond-point de l'Etang é atendido pela linha 711 durante o horário de pico.

Consulte os horários da sua linha 702 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Expandindo a oferta entre Saint-Mard e Villeroy com o 710

A partir de 28 de agosto de 2023, um ônibus da linha 710 a cada 30 minutos, durante o horário de pico de segunda a sexta-feira, de Montgé-en-goële, Villeroy, Juilly até Dammartin-en-Goële:

  • 6 viagens adicionais pela manhã e à noite entre Montgé e Villeroy.

A Linha 710 adapta seu horário aos dos trens da linha K, para melhorar a conexão.

O serviço escolar para o Lycée Charles de Gaulle é fornecido pela nova linha 712.

Consulte os horários da sua linha 710 válida desde 28 de agosto de 2023

Criação da linha escolar 712 para assumir as atuais linhas 710 e 711

A partir de 4 de setembro de 2023, uma nova linha é criada para alcançar mais rapidamente o Collège Georges Brassens em Saint-Mard, o Lycée Charles de Gaulle em Longperrier e as escolas de Meaux.

De 11 de setembro de 2023:

712 D: nova rota às 18h40 da estação Meaux até a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard.

712 E: nova corrida às 8h15 da estação Dammartin Juilly-Saint-Mard para a segunda entrada das escolas particulares de Meaux.

Consulte os horários da sua linha 712 válida a partir de 11 de setembro de 2023

Saiba mais sobre o caminho a seguir a partir do município de residência.

Conectando o setor de Moussy à estação Dammartin-Juilly Saint Mard com a 711

A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 711 é simplificada: servirá a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard a partir de Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux e Villeneuve-sous-Dammartin.

  • Trecho Saint-Mard – Meaux: assumido pela 712
  • Trecho Saint-Mard – Othis: assumido pela 708
  • Trecho Villeneuve-sous-Dammartin – Othis: 701
  • Trecho Saint-Mard – Longperrier: assumido pela 709

A linha é estendida até a parada "La Fortelle" em Moussy-le-Neuf. Uma nova parada também é atendida: a parada "Les Archers" em Longperrier.

O Collège de Moussy-le-Neuf será atendido pela linha 711 a partir de 4 de setembro de 2023.

Consulte os horários da sua linha 711 válida a partir de 11 de setembro de 2023

Restaurando a linha 716 à sua vocação

A Linha 756 está mudando de número: a partir de 4 de setembro de 2023, é renumerada como 716.

A linha permite chegar ao Collège Cours Bautain em Juilly, a partir de Moussy-le-Neuf, Othis, Dammartin e Saint-Mard.

Consulte os horários da sua linha 716 válida a partir de 4 de setembro de 2023

Melhoria da ligação entre as estações Mitry-Claye e Dammartin-Juilly-Saint-Mard com a linha 22

A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 22 facilitará conexões com a linha K e conectará a estação Mitry-Claye à estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, passando pelos municípios de Juilly e Thieux, a cada 30 minutos.

A linha atenderá a estação Thieux Nantouillet.

Consulte os horários da sua linha 22, válida a partir de 11 de setembro de 2023

A solução para viagens fora do pico e aos sábados graças ao Goële TàD

O distrito de Beaumarchais, em Othis, será atendido pela TàD goële (Z1 e Z2)

De segunda a sexta-feira, 2 partidas à noite são oferecidas a partir da estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, às 20h52 e 21h49, para chegar a Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard e Rouvres.

Para reservar, é muito simples:

Ir para:

·         O aplicativo IDFM T&D

·         no site tad.iledefrance-mobilites.fr 

·         por telefone no 09 70 80 96 63 das 9h às 18h de segunda a sexta-feira.

Saiba mais sobre o TàD Goële

Chegar à estação Meaux com mais facilidade com o reforço da oferta durante o dia e à noite graças à linha 704

A partir de 28 de agosto de 2023, a linha 704 permitirá chegar à estação Meaux. Ônibus mais antigos, posteriores e frequentes para conexão com a linha P. Com um ônibus a cada 20 minutos durante o horário de pico, de segunda a sexta-feira.
As excursões escolares na linha 704 são transferidas para a linha 714.

Consulte os horários da sua linha 704 válidas a partir de 28 de agosto de 2023

Uma linha escolar 714 para atender as escolas de Saint-Soupplets e Meaux

A partir de 4 de setembro de 2023, a linha escolar 714 atende as escolas de Meaux (Lycée Bossuet, Lycée Pierre de Coubertin, Lycée Jean-Vilar), o Collège Nicolas Tronchon em Saint-Soupplets e o Collège Henri IV.

A partir de 11 de setembro de 2023, a linha 714A atenderá novas paradas no município de Saint-Soupplets.

Consulte os horários da sua linha 714 válida a partir de 11 de setembro de 2023

Saiba mais sobre o trajeto a seguir no seu município.

