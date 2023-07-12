Expandindo a oferta entre Saint-Mard e Villeroy com o 710

A partir de 28 de agosto de 2023, um ônibus da linha 710 a cada 30 minutos, durante o horário de pico de segunda a sexta-feira, de Montgé-en-goële, Villeroy, Juilly até Dammartin-en-Goële:

6 viagens adicionais pela manhã e à noite entre Montgé e Villeroy.

A Linha 710 adapta seu horário aos dos trens da linha K, para melhorar a conexão.

O serviço escolar para o Lycée Charles de Gaulle é fornecido pela nova linha 712.