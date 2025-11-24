Notícias semelhantes

Um novo acesso ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle em apenas 1 hora de Argenteuil via estação Saint-Denis Pleyel.
A chegada da linha expressa 9517 permitirá chegar ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) em conexão com o RER B:
- Em apenas 1 hora da estação Argenteuil - em conexão com o trem J
- Em 45 minutos de Saint-Denis - em conexão com o RER B e D e os metrôs 13 e 14
A Linha 9517 operará todos os dias de segunda a domingo, das 5h10 às 00h30:
- De segunda a sexta-feira, com ônibus a cada 15 minutos das 6h às 9h e das 15h30 às 19h, e a cada 30 minutos no restante do dia
- Nos fins de semana, com ônibus a cada 20 minutos durante o dia e a cada 30 minutos à noite
Linhas expressas: ônibus modernos para viagens agradáveis
A frota da linha 9517 é composta inteiramente por veículos novos operando com biometano, acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Os ônibus são equipados com ar-condicionado e portas USB, permitindo que você viaje com conforto.
Suas viagens com a linha 9517 serão marcadas não apenas pela velocidade característica das linhas expressas, mas também pela economia de tempo livre que elas proporcionam: viajar sem o estresse de dirigir e transformar o tempo de viagem em um momento de trabalho ou relaxamento!
Com a linha Express 9517, siga para o aeroporto Roissy - Charles de Gaulle!
Chegar ao aeroporto a partir de Argenteuil, Saint-Denis, Pleyel ou Paris nunca foi tão fácil!
Todos os veículos são equipados com compartimentos para bagagem e bagagem para que você possa escolher pegar o ônibus até o aeroporto. Escolher o 9517 significa escolher conforto, velocidade e economia! É gratuito se você tiver um passe Navigo, €1,64 com o Navigo Liberté + Pass, €2,05 com o Navigo Easy Pass, e €2,55 se escolher o bilhete CB ou SMS.
Para completar a oferta de ônibus para o aeroporto Paris Roissy – Charles de Gaulle, a Transdev Express Roissy também operará as linhas 350 e 351, historicamente operadas pela RATP, a partir de 1º de março.