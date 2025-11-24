Notícias semelhantes

Um novo acesso ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle em apenas 1 hora de Argenteuil via estação Saint-Denis Pleyel.

A chegada da linha expressa 9517 permitirá chegar ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) em conexão com o RER B:

Em apenas 1 hora da estação Argenteuil - em conexão com o trem J

Em 45 minutos de Saint-Denis - em conexão com o RER B e D e os metrôs 13 e 14

A Linha 9517 operará todos os dias de segunda a domingo, das 5h10 às 00h30: