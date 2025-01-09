Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração no território do Pays Briard
Por que o número de linhas muda?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.
As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!
Como se orientar para lidar com as novas questões?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. No território do Pays Briard, todas as linhas de ônibus passarão a começar com a 31.
Sempre que possível, o número antigo foi assumido o melhor possível para facilitar a mudança (por exemplo, 01 se torna 3101, etc.).
Por fim, os números das linhas expressas começam com o número de seu departamento (o Express 16 passa a ser a linha 7716).
O que esse novo número trará aos usuários?
Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!
Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.
A antiga linha 11 é substituída por três novas linhas, para maior legibilidade:
- Linha 3111: permitirá o acesso à estação Gretz-Armainvilliers para os distritos localizados ao sul da estação
- Linha 3112 : ela alcançará as estações Gretz-Armainvilliers e Tournan-en-Brie e atenderá o centro da cidade de Gretz-Armainvilliers e o distrito Vieux Moulin
- Linha 3113 : esta linha atenderá o parque empresarial Gilbert PILLET em Gretz-Armainvilliers
Linhas de transporte sob demanda mais adaptadas às necessidades de mobilidade dos passageiros
O serviço atual para os municípios de Gretz-Armainvilliers e Tournan-en-Brie durante os horários de menor movimento é fornecido por um sistema de Transporte Responsivo à Demanda em "linhas virtuais", ou seja, ocupando as rotas das linhas 11 em Gretz-Armainvilliers e 7 em Tournan-en-Brie com horários fixos. A partir de 17 de fevereiro de 2025, o serviço evoluirá com a criação de uma única zona de Transporte Responsivo à Demanda, atendendo aos dois municípios.
O serviço permanece disponível entre 9h e 17h.
A grande diferença: a viagem é possível entre qualquer parada das atuais linhas 7 e 11 e um dos seguintes geradores: estação Tournan-en-Brie, estação Gretz-Armainvilliers, clínica Tournan, Gretz e Tournan ZA Também será possível viajar entre esses geradores.
Quais são as vantagens de um DRT zonal?
O DRT zonal permite maior liberdade temporal de reserva: os clientes não são mais obrigados a viajar de acordo com os horários de uma linha virtual. Assim, as viagens durante os horários fora do pico serão facilitadas.
