Notícias semelhantes

Boas notícias para viajantes noturnos!
Seja para sair tarde, começar o dia muito cedo ou apenas procurando uma forma conveniente de chegar à capital, o ônibus noturno N123 é para você.
- Partidas regulares a cada hora a partir das 23h40 – Não perca seus trens, voos ou noites parisienses!
- Ecológico e econômico – Mais barato que um táxi, mais ecológico que o carro.
- Ideal para trabalhadores noturnos, noturnos ou viajantes madrugadores.
- 18 paradas convenientes no território e no coração de Paris.
Com o ônibus noturno N123, você recebe uma solução confiável e flexível para suas viagens noturnas.
Simplifique suas viagens noturnas e chegue a Paris com total tranquilidade!
