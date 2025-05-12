Notícias semelhantes

O ônibus noturno que te liga a Paris à noite

Viaje com inteligência com a linha N123 que leva você da estação Arpajon até Paris Châtelet, com total tranquilidade durante a noite.

Mapa da linha N123

Boas notícias para viajantes noturnos!

Seja para sair tarde, começar o dia muito cedo ou apenas procurando uma forma conveniente de chegar à capital, o ônibus noturno N123 é para você.

  • Partidas regulares a cada hora a partir das 23h40 – Não perca seus trens, voos ou noites parisienses!
  • Ecológico e econômico – Mais barato que um táxi, mais ecológico que o carro.
  • Ideal para trabalhadores noturnos, noturnos ou viajantes madrugadores.
  • 18 paradas convenientes no território e no coração de Paris.

Com o ônibus noturno N123, você recebe uma solução confiável e flexível para suas viagens noturnas.


Simplifique suas viagens noturnas e chegue a Paris com total tranquilidade!

Encontre aqui todas as informações sobre a linha N123

Você também pode encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região em nossa conta X (antiga Twitter): @CoeurEs_IDFM

