Notícias semelhantes

Sua rede de ônibus Argenteuil Boucles de Seine oferece uma rede de concessionárias que vendem e recarregam passes Navigo (excluindo assinaturas anuais).
Essa rede local permite que você compre ou carregue seu passe sem esperar nas filas de agências, máquinas de venda automática ou bilheteria em horários de maior movimento.
Lojas locais em Argenteuil Boucles de Seine
- TABAGALLIA
Centre Commercial Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson
- TABACO DA PREFEITURA
20 Rue Gambetta, 78800 Houilles
- CHATOU TACCO
5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou
- LA CIVETTE DE CROISSY TABACO
Boulevard 16T Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine
Você também pode comprar ou recarregar seu ingresso nos seguintes escritórios de vendas:
- Rodoviária de Argenteuil
- Rodoviária de Sartrouville
- Estação Saint-Germain-en-Laye (RER)
Encontre todos os pontos de venda em Île-de-France em : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente