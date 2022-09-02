Notícias semelhantes

Sua rede de ônibus Argenteuil Boucles de Seine oferece uma rede de concessionárias que vendem e recarregam passes Navigo (excluindo assinaturas anuais).

Essa rede local permite que você compre ou carregue seu passe sem esperar nas filas de agências, máquinas de venda automática ou bilheteria em horários de maior movimento.

Lojas locais em Argenteuil Boucles de Seine

TABAGALLIA

Centre Commercial Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson

Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson TABACO DA PREFEITURA

20 Rue Gambetta, 78800 Houilles

20 Rue Gambetta, 78800 Houilles CHATOU TACCO

5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou

5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou LA CIVETTE DE CROISSY TABACO

Boulevard 16T Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine

Você também pode comprar ou recarregar seu ingresso nos seguintes escritórios de vendas:

Rodoviária de Argenteuil

Rodoviária de Sartrouville

Estação Saint-Germain-en-Laye (RER)

Encontre todos os pontos de venda em Île-de-France em : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente