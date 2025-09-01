Notícias semelhantes

A linha 4504 conecta a estação rodoviária Briis-sous-Forges à estação Évry-Courcouronnes (RER D), facilitando o acesso à rede Île-de-France e a um dos centros de emprego mais dinâmicos de Essonne, servindo, entre outras coisas:

As estações de Arpajon e Brétigny-sur-Orge (RER C),

A Universidade de Évry Paris-Saclay,

La ZAC de la Croix-Blanche.