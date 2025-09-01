Notícias semelhantes

Com as linhas 4501 e 4504, conexões convenientes para estações de trem e parques empresariais

Com as linhas 4501 e 4504, beneficia-se de conexões diretas para os principais polos de mobilidade da região, com serviço disponível 7 dias por semana, incluindo feriados públicos.

Você nunca esteve tão bem conectado com as linhas 4501 e 4504!

A linha 4501 conecta a cidade de Sainte-Geneviève-des-Bois à estação Massy-Palaiseau (RER B e C, trens V e TGV), via Longjumeau e seus arredores. Em particular, ele serve:

  • O Hospital Longjumeau,
  • O ZAC de la Croix-Blanche e o parque empresarial Champarts em Chilly-Mazarin,
  • Estação Épinay-sur-Orge (Bonde T12 e RER C).
A linha 4504 conecta a estação rodoviária Briis-sous-Forges à estação Évry-Courcouronnes (RER D), facilitando o acesso à rede Île-de-France e a um dos centros de emprego mais dinâmicos de Essonne, servindo, entre outras coisas:

  • As estações de Arpajon e Brétigny-sur-Orge (RER C),
  • A Universidade de Évry Paris-Saclay,
  • La ZAC de la Croix-Blanche.
Com as linhas 4501 e 4504, suas viagens se tornam mais simples, rápidas e perfeitamente conectadas aos principais locais de vida e atividade da região.

