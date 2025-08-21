Notícias semelhantes

O Sindicato do Transporte Público e Ferroviário (UTPF), a Fundação Carcept Prev e a OPCO Mobilités estão lançando uma campanha nacional para combater a incivilidade e a agressão contra os funcionários do transporte público.

Diante do aumento do comportamento agressivo, o objetivo é lembrar as pessoas da importância do respeito aos motoristas, controladores e agentes de campo, que garantem a mobilidade de milhões de passageiros todos os dias.

Distribuída por toda a França (outdoors, telas digitais, redes sociais), a campanha é acompanhada por um guia de boas práticas para redes de transporte, a fim de prevenir e gerenciar melhor situações de tensão.

Uma mensagem simples é destacada: no transporte, o respeito deve sempre embarcar.