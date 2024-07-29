Notícias semelhantes

Nova linha, novo ingresso de temporada

Para estudantes do ensino médio, o pacote Imagine R substitui o cartão Scol'R. Por €382,40 por ano, eles poderão ir para o ensino médio... e em toda a Île-de-France quantas vezes quiserem! Para todos os outros viajantes, ocasionais ou regulares, as passagens de transporte usuais também são aceitas.

Informações e assinatura

Horários adaptados ao ensino médio

De segunda a sexta-feira, os horários da manhã, final da tarde e quarta-feira correspondem aos horários das aulas e atividades extracurriculares.

Veja o cronograma

Boa viagem nas suas novas rotas!